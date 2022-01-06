Bất ngờ trước thái độ của "con trai" ông Lê Tùng Vân khi cha bị khởi tố tội loạn luân, nói thẳng 1 câu CĐM ngỡ ngàng

Đời sống 06/01/2022 08:02

Qua ngôn từ của Lê Thanh Minh Tùng - Con trai ruột của ông Lê Tùng Vân (người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai) sử dụng cho thấy thái độ 'khác lạ' khi "cha" bị khởi tố.

Thông tin ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu "Tịnh Thất Bồng Lai" bị khởi tố 3 tội danh cùng lúc gồm: tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân khiến dư luận không ngừng quan tâm. 

Trích thông tin trên tờ Pháp Luật TP.HCM: “Kết quả giám định ADN xác định ông Vân có hành vi loạn luân. Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Vân". 

Bất ngờ trước thái độ của 'con trai' ông Lê Tùng Vân khi cha bị khởi tố tội loạn luân, nói thẳng 1 câu CĐM ngỡ ngàng - Ảnh 1

Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố 3 tội danh, trong đó có tội loạn luân

Liên quan đến vụ việc trên, ít phút trước, Lê Thanh Minh Tùng - người nhận là con trai của ông Lê Tùng Vân có phát ngôn sốc trên trang Facebook. 

"Cha già Lê Tùng Vân bị khởi tố các tội lừa đảo, lợi dụng quyền tự do dân chủ và tội loạn luân", anh Tùng viết.

Có thể thấy, dòng trạng thái này không có ngôn từ nào quá khích hay tỏ ra mỉa mai, bức xúc đối với ông Lê Tùng Vân. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng, anh Minh Tùng khá hả hê khi ông Tùng Vân bị kết tội. 

Bất ngờ trước thái độ của 'con trai' ông Lê Tùng Vân khi cha bị khởi tố tội loạn luân, nói thẳng 1 câu CĐM ngỡ ngàng - Ảnh 2

Phát ngôn gây chú ý của Lê Thanh Minh Tùng

Trước đó, Lê Thanh Minh Tùng từng dậy sóng CĐM trong một livestream nhận là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân, tố bố đẻ lừa đảo, giả nuôi trẻ mồ côi để nhận từ thiện,... Anh cho rằng dù bản thân có cha mẹ là ông Vân và em ruột ông Vân nhưng anh vẫn phải sống tại trại mồ côi Thánh Đức trong danh nghĩa trẻ mồ côi. Ngoài ra anh còn tiết lộ từ nhỏ đã phải sống trong nỗi ám ảnh vì bị bạo hành, chứng kiến cha ruột từng có 7 người vợ, qua lại với hơn 10 người phụ nữ.

Bất ngờ trước thái độ của 'con trai' ông Lê Tùng Vân khi cha bị khởi tố tội loạn luân, nói thẳng 1 câu CĐM ngỡ ngàng - Ảnh 3

Lê Thanh Minh Tùng từng lên sóng tố cha ruột của mình

 

Bất ngờ trước thái độ của 'con trai' ông Lê Tùng Vân khi cha bị khởi tố tội loạn luân, nói thẳng 1 câu CĐM ngỡ ngàng - Ảnh 4

Ảnh ông Vân trong đám cưới Minh Tùng

Trước lời tố cáo, ông Tùng Vân phủ nhận tất cả. Cho biết không có quan hệ huyết thống gì với Minh Tùng. Ông khẳng định mình một đời tu hành, không vợ, không con, nuôi dưỡng trẻ lang thang cơ nhỡ để tích đức.

Ngoài ra ông Vân cho biết rằng, Minh Tùng chỉ là con nuôi của em gái ruột mình.

Trước sự phản bác của ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Minh Tùng cho biết sẵn sàng làm xét nghiệm ADN để chứng minh lời mình nói ra là đúng sự thật.

Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Vạch trần quá khứ gây SỐC của 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân

Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Vạch trần quá khứ gây SỐC của 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân

Ông Lê Tùng Vân ở Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố về các tội lừa đảo, lợi dụng quyền tự do dân chủ và tội loạn luân. Trước khi tự xưng là “thầy ông nội”, lập nên Tịnh Thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân đã có một quá khứ rất dữ dội.

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