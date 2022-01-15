Vụ ly hôn 'rùm beng' của vợ chồng cà phê Trung Nguyên: Ông Vũ tuyên bố trả 1.318 tỷ, bà Thảo nói chưa nhận đồng nào?

Xã hội 15/01/2022 08:57

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo khẳng định phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ chưa trả bất kỳ khoản thanh toán theo quyết định thi hành án nào theo bản án ly hôn.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, vào ngày 13/1, Viện trưởng Viện Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa có Kiến nghị về việc xem xét lại Quyết định giám đốc thẩm vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Bên cạnh đó, Kiến nghị đề nghị hủy các bản án, quyết định vụ Tranh chấp hôn nhân gia đình giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo để xét xử lại.

Vụ ly hôn 'rùm beng' của vợ chồng cà phê Trung Nguyên: Ông Vũ tuyên bố trả 1.318 tỷ, bà Thảo nói chưa nhận đồng nào? - Ảnh 1

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo có yêu cầu được chia cổ phần và vốn góp nhưng tòa án các cấp lại chia cho bà tiền, để ông Đặng Lê Nguyên Vũ nắm toàn bộ cổ phần là vi phạm "quyền được kinh doanh". (Ảnh FB Lê Hoàng Diệp Thảo).

Trong kiến nghị, Doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo yêu cầu các chứng thư và báo cáo kết quả thẩm định giá đã hết hiệu lực và bên nguyên đơn là bà Thảo không đồng ý nên cấp tòa phúc thẩm phải định giá lại tài sản. Tuy nhiên cấp tòa phúc thẩm đã bỏ qua việc này.

Viện trưởng VKSND Tối cao cho rằng các bản án trên có nhiều sai sót. Cấp sơ thẩm dùng chứng thư và báo cáo định giá tài sản doanh nghiệp hết hạn làm cơ sở chia tài sản là sai.

Vụ ly hôn 'rùm beng' của vợ chồng cà phê Trung Nguyên: Ông Vũ tuyên bố trả 1.318 tỷ, bà Thảo nói chưa nhận đồng nào? - Ảnh 2

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo sau phiên tòa phúc thẩm. (Ảnh Trường Giang)

Tất cả những kết quả thẩm định giá chỉ dựa trên báo cáo tài chính, danh mục tài sản phía ông Vũ đưa ra, không được phía bà Thảo xác nhận nên cần định giá lại. Nhưng cấp phúc thẩm và sơ thẩm đã bỏ qua việc này. Sau khi VKSND Tối cao ra quyết định xem xét huỷ bản án ly hôn với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có chia sẻ trên trang cá nhân về vụ việc này.

Vụ ly hôn 'rùm beng' của vợ chồng cà phê Trung Nguyên: Ông Vũ tuyên bố trả 1.318 tỷ, bà Thảo nói chưa nhận đồng nào? - Ảnh 3

HĐTP TAND tối cao tuyên bố ông Vũ thanh toán cho bà Thảo số tiền chênh lệch về giá trị tài sản thực nhận so với giá trị tài sản được chia là hơn 1.318 tỉ đồng. (Ảnh chụp màn hình)

Bà Thảo nghẹn ngào cho biết: "Nhóm thao túng Trung Nguyên dùng rất nhiều tiền và công sức để đưa tin sai lệch, hòng cướp hết sản nghiệp của gia đình tôi. Nhưng, tôi tin tưởng có ngày công lý phải bảo vệt lẽ phải và công bằng cho Phụ nữ!".

Điều bất ngờ là trong nội dung chia sẻ này, bà Thảo khẳng định "chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán theo quyết định thi hành án nào theo bản án ly hôn".

Đáng nói, thông tin này hoàn toàn mâu thuẫn với phát ngôn mà phía Trung Nguyên từng đưa ra trước truyền thông hôm 24/5/2021. 

Như vậy, sau 7 năm đệ đơn, khối tài sản ly hôn 7.900 tỷ đồng của vợ chồng Trung Nguyên (bao gồm cả cà phê Trung Nguyên) vẫn gian nan trong việc tìm chủ sở hữu.

Phần tài sản trong vụ ly hôn ở Trung Nguyên

Về tài sản, đối với bất động sản, hội đồng xét xử tuyên chia đôi, ông Vũ được nhận 6 bất động sản; bà Thảo nhận 7 bất động sản và "thối" lại cho ông Vũ tiền chênh lệch.

Về tài sản là vàng, ngoại tệ, tiền Việt trị giá khoảng 1.764 tỉ đồng trong các ngân hàng do bà Thảo quản lý, hội đồng xét xử tuyên chia 60-40, trong đó ông Vũ được hưởng 60%. Về tài sản là cổ phần tại các công ty, bản án chia theo tỉ lệ 60-40, trong đó ông Vũ được hưởng 60%, bà Thảo 40%.

Theo bản án, ông Vũ được sở hữu toàn bộ cổ phần của các công ty và "thối" tiền lại cho bà Thảo. Đồng thời tòa án ghi nhận sự tự nguyện của ông Vũ về việc không tranh chấp tại Công ty Trung Nguyên International ở Singapore.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo 'lộ diện' sau vụ ly hôn nghìn tỷ với đại gia Trung Nguyên

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo 'lộ diện' sau vụ ly hôn nghìn tỷ với đại gia Trung Nguyên

Sau khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ hoàn thành xong toàn bộ nghĩa vụ thanh toán cho vợ cũ là hơn 1.318 tỷ đồng, chính thức khép lại vụ ly hôn gây chấn động dư luận Việt thì mới đây, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng đã "lộ diện".

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