Bà Lê Hoàng Diệp Thảo 'lộ diện' sau vụ ly hôn nghìn tỷ với đại gia Trung Nguyên

Được biết, theo quyết định Giám đốc thẩm của Tòa án Nhân sân Tối cao về vụ tranh chấp hôn nhân giữa ông Vũ và bà Thảo, ông Vũ phải thanh toán cho bà Thảo số tiền chênh lệch về giá trị tài sản thực nhận so với giá trị tài sản được chia là 1.318 tỷ đồng. So với bản án phúc thẩm ngày 5/12/2019, ông Vũ phải thanh toán thêm cho bà Thảo 127 tỷ đồng. Việc thực hiện nghĩa vụ của ông Vũ được chia thành hai đợt. Ngày 13/1/2020, ông Vũ đã nộp số tiền 1.191 tỷ đồng; và mới nhất vào ngày 20/5/2021, ông nộp thêm 127 tỷ đồng.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã chính thức 'đường ai nấy đi' - Ảnh: FB

Bà được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ vì tinh thần 'độc lập tự cường', không bị khuất phục bởi một ai trên thương trường - Ảnh: FB

Sau thông tin này, công chúng bất ngờ khi vợ cũ của ông chủ Tập đoàn Trung Nguyên "lộ diện" hiếm hoi trong khoảnh khắc đời thường. Trên trang cá nhân, bà Thảo xuất hiện khi đang tham gia hiến máu nhân đạo. Bà chia sẻ quan điểm sống của mình nhân dịp đại lễ Phật Đản tới gần: "Rằm tháng Tư, đúng ngày Phật Đản, tôi và bạn, chúng ta có thể ăn chay, giữ tinh thần an lạc để lan tỏa tình thương và giảm bớt khổ đau cho mình và mọi loài. Khi có đức tin, mỗi hành động thường ngày cũng đều trở nên có ý nghĩa hơn".

Ngoài ra, nói về hoạt động hiến máu nhân đạo, bà cũng kêu gọi người dân tham gia sẻ chia tinh thần đoàn kết "Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”. Bà viết: "Chúng ta đang đối mặt với rất nhiều thử thách do đại dịch Covid-19. Nhiều người khoẻ mạnh thì khó khăn về kinh tế, còn những người bệnh thì thiếu thốn đủ đường, kể cả máu. Vì thế, tôi xin kêu gọi quý cô bác, anh chị cùng nhau hiến máu vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ hiến máu một cách an toàn bằng hạn chế tiếp xúc để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người. Chúng ta còn có thể hiến những giọt máu khỏe mạnh của mình để cứu lấy đồng bào ta"'.