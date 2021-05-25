Ông Đặng Lê Nguyên Vũ trả hơn 1.318 tỷ cho vợ cũ, chính thức sở hữu toàn bộ Trung Nguyên

Mới đây, Tập đoàn Trung Nguyên cho biết, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã thi hành xong toàn bộ nghĩa vụ thanh toán cho bà Thảo hơn 1.318 tỷ đồng và không phải thực hiện thêm nghĩa vụ nào khác.

Tập đoàn Trung Nguyên vừa thông báo ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã thi hành xong toàn bộ nghĩa vụ thanh toán chênh lệch tài sản cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo và không còn thi hành thêm bất kỳ nội dung nào khác.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo - vợ cũ đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh: FB

Trong thông cáo, Tập đoàn Trung Nguyên khẳng định:

-Ông Đặng Lê Nguyên Vũ – Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên đã thực hiện xong hoàn toàn các nghĩa vụ thanh toán chênh lệch tài sản cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Ông Vũ đã chính thức sở hữu toàn bộ cổ phần tại các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên.

-Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã không còn tư cách cổ đông tại Tập đoàn Trung Nguyên. Vì vậy, phát ngôn của bà Thảo nhân danh, mượn danh, lợi dụng Tập đoàn Trung Nguyên, các công ty và các thương hiệu sản phẩm thuộc Tập đoàn Trung Nguyên là hành vi không hợp pháp, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Trung Nguyên.

Theo quyết định Giám đốc thẩm của Tòa án Nhân sân Tối cao về vụ tranh chấp hôn nhân giữa ông Vũ và bà Thảo, ông Vũ phải thanh toán cho bà Thảo số tiền chênh lệch về giá trị tài sản thực nhận so với giá trị tài sản được chia là 1.318 tỷ đồng. So với bản án phúc thẩm ngày 5/12/2019, ông Vũ phải thanh toán thêm cho bà Thảo 127 tỷ đồng.

Việc thực hiện nghĩa vụ của ông Vũ được chia thành hai đợt. Ngày 13/1/2020, ông Vũ đã nộp số tiền 1.191 tỷ đồng; và mới nhất vào ngày 20/5/2021, ông nộp thêm 127 tỷ đồng.

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