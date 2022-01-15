Bị xử phạt 10 triệu đồng vì từ vùng dịch trở về địa phương nhưng không khai báo y tế

Người đàn ông ở Hòa Bình trở về quê từ khu vực đang có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng không khai báo y tế.

Theo báo Công Lý đưa tin, ngày 14/1, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với anh Đinh Văn T.; trú tại xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) do có hành vi: Không khai báo y tế (Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, theo khoản 2, Điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính phủ.

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Cụ thể, trước đó, ngày 19/11/2021, anh T. đi từ tỉnh Đồng Nai trở về địa phương nhưng không khai báo y tế. Mặc dù chính quyền địa phương và cơ quan y tế đã thông báo rộng rãi, công khai tới mọi người dân biết, thực hiện phải khai báo y tế khi trở về quê từ các tỉnh, thành khác.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận hàng trăm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 155 trường hợp cộng đồng và qua sàng lọc y tế cơ sở. Chính quyền địa phương đang khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch, nhất là thời điểm trước, trong và sau tết Nhâm Dần lượng người, phương tiện qua lại, về quê là rất lớn.

Từ ngày mai, phạt tới 3 triệu đồng người không đeo khẩu trang, khai báo y tế Phạt tới 3 triệu nếu không khai báo y tế theo yêu cầu phòng chống dịch, các trang thiết bị y tế phải kê khai giá… là những quy định quan trọng trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2022.

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