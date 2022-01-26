Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có thông báo xoay quanh việc tố giác ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi nhận tiền chữa bệnh, chữa không khỏi mà bệnh còn nặng hơn.
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Theo Pháp luât TP.HCM, ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công An TP.HCM đã có thông báo số 1676 về việc không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc tố cáo "ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi nhận tiền chữa bệnh, chữa không khỏi mà bệnh còn nặng hơn, thu tiền điều trị, phát hiện năm 2021 tại TP.HCM".
Nguồn tin tố giác này từ các ông bà Nguyễn Nhựt T., Lê Thị D., Lý Thị T., Phạm Thị X., Phạm H.; do bà Lê Thị Dũng (Cụm 4, Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội) đại diện đứng đơn.
Theo Tuổi Trẻ, cụ thể hơn, những người này đã có đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng thủ đoạn lừa dối khách hàng thông qua việc chữa bệnh nhưng không giảm mà còn nặng hơn, thu tiền điều trị, phát hiện năm 2001 tại TP.HCM.
Sau khi tiến hành xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự do không có căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự.
Ngày 21/1/2022, Viện KSND TP.HCM đã có kết luận quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự về việc bà Nguyễn Phương Hằng (50 tuổi, ngụ quận 1) tố cáo ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng mà bà chuyển cho ông Yên và người thân để trả nợ xây chùa, làm từ thiện, chữa bệnh cho người dân…
Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng vụ việc không có dấu hiệu tội phạm