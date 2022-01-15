Thông tin mới nhất về vụ kiện 1000 tỷ của bà Lê Thị Giàu với bà Phương Hằng: TAND quận 1 chính thức thông báo

Xã hội 15/01/2022 13:48

Liên quan đến vụ kiện đòi bồi thường 1000 tỷ đồng của bà Lê Thị Giàu với bà Nguyễn Phương Hằng, mới đây, Tòa án thông tin nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả.

Ngày 15/1, báo Lao Động đã cập nhật thông tin về vụ kiện tụng giữa bà Lê Thị Giàu - TGĐ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây và bà Nguyễn Phương Hằng - TGĐ Công ty Cổ phần Đại Nam. Theo đó, vào ngày 14/1, TAND quận 1 đã mời nguyên đơn là bà Lê Thị Giàu và bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng đến làm việc xoay quanh việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vụ án dân sự thụ lý số 237/2021/TLST-DS về việc "Tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng".

Tại phiên họp giải hòa này, bà Phương Hằng yêu cầu tòa triệu tập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Lê Hà nên đề nghị tòa án hoãn phiên họp. Đơn đề nghị hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải được bị đơn gửi cho Tòa án qua đường bưu điện, nhưng do chậm trễ nên tòa chưa nhận được, bị đơn đề nghị tòa xem xét. 

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Bà Lê Thị Giàu không chấp nhận hòa giải - Ảnh: Lao Động

Về phía nguyên đơn là bà Lê Thị Giàu đề nghị tòa án không tiến hành hòa giải giữa các bên đương sự và tiếp tục tiến hành phiên họp công khai chứng cứ theo quy định. Bà Giàu giữ nguyên yêu cầu khởi kiện với các nội dung: Buộc bị đơn chấm dứt hành vi xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của nguyên đơn; Buộc bị đơn gỡ bỏ bài nói chuyện trên trang mạng YouTube ngày 14.5.2021 của bị đơn về nguyên đơn; Buộc bị đơn công khai xin lỗi và cải chính trên trang mạng YouTube; Buộc bị đơn bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần cho nguyên đơn với số tiền 1.000.000.000.000 đồng (một nghìn tỷ đồng) theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên họp lần này, cả nguyên đơn và bị đơn đều được Tòa án công khai và tiếp cận hết các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Thẩm phán đã công bố toàn bộ tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, bao gồm tất cả các tài liệu chứng cứ do các đương sự giao nộp và tài liệu chứng cứ do Tòa án thu thập. Vì vậy, cả nguyên đơn và bị đơn đều không có yêu cầu gì thêm về tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án tại phiên hòa giải lần này.

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Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Thẩm phán chủ trì phiên họp thông báo với các đương sự, Tòa án đã tống đạt hợp lệ thông báo phiên họp việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải cho các đương sự. Tại phiên họp, Tòa án vẫn chưa nhận được văn bản xin hoãn lại từ phía bị đơn, nên ý kiến đề nghị hoãn phiên họp của bị đơn không được chấp nhận. Do vậy, Tòa án vẫn tiến hành phiên họp và thông báo kết quả cho các đương sự theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Tuổi Trẻ, trước đó, vào khoảng đầu tháng 6,  TAND quận 1, TP.HCM thụ lý vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn Lê Thị Giàu - chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây - và bị đơn Nguyễn Phương Hằng - chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam.

Theo đó, bà Phương Hằng đã không dưới 1 lần gọi tên và Lê Thị Giàu trong các buổi livestream. Sau đó, bà Giàu đã làm đơn khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng ra TAND quận 1. Hiện vụ việc đã được TAND quận 1 thụ lý, giải quyết.

 Bà Giàu cho rằng bà Phương Hằng đã xúc phạm danh dự, uy tín của bà khi bịa đặt, vu khống bà "ép bức sư Bửu Chánh - trụ trì chùa Phước Sơn - trả lại tiền và xe cho bà Hằng", "thùng tiền công đức của chùa do bà Giàu quản lý", "bà Giàu là "doanh nhân siêu lừa đảo", hung dữ, mua tượng Phật và hoa không trả tiền". Bên cạnh đó, bà Hằng xúc phạm uy tín thương hiệu mỳ và dầu ăn mà bà Giàu.

Từ đó, bà Lê Thị Giàu đã khởi kiện, yêu cầu TAND quận 1 buộc bà Nguyễn Phương Hằng chấm dứt ngay hành vi xúc phạm danh dự, uy tín của bà, buộc bà Hằng gỡ bài nói về bà, công khai xin lỗi và cải chính trên mạng YouTube.

Đồng thời, bà Giàu cũng yêu cầu tòa án buộc bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần cho bà với số tiền 1000 tỷ đồng.

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