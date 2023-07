Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự thông tin về những phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng sau khi loạt nghệ sĩ được 'minh oan'

Liên quan đến vụ ồn ào từ thiện của các nghệ sĩ Việt, được biết, mới đây, theo Tuổi Trẻ, Bộ Công an vừa ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Huỳnh Trấn Thành (MC, diễn viên Trấn Thành), ông Bùi Đại Nghĩa (MC Đại Nghĩa), bà Nguyễn Thị Hương (mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà).

Lý do: Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Huỳnh Minh Hưng, ông Huỳnh Trấn Thành, ông Bùi Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020; nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội.