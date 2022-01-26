Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự thông tin về những phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng sau khi loạt nghệ sĩ được 'minh oan'

Xã hội 26/01/2022 09:51

Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an mới đây đã lên tiếng về những phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng liên quan đến chuyện từ thiện của các nghệ sĩ Việt.

Liên quan đến vụ ồn ào từ thiện của các nghệ sĩ Việt, được biết, mới đây, theo Tuổi Trẻ, Bộ Công an vừa ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Huỳnh Trấn Thành (MC, diễn viên Trấn Thành), ông Bùi Đại Nghĩa (MC Đại Nghĩa), bà Nguyễn Thị Hương (mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà).

Lý do: Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Huỳnh Minh Hưng, ông Huỳnh Trấn Thành, ông Bùi Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020; nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội.

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Không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc từ thiện của các nghệ sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành - Ảnh: Internet

Bên cạnh sự vui mừng của fan hâm mộ khi thần tượng được "giải oan", dư luận cũng đặt câu hỏi rằng liệu những người từng tố cáo các nghệ sĩ sẽ bị xử lý như thế nào? Được biết, bà Nguyễn Phương Hằng là một trong những cá nhân thường xuyên livestream nói về chuyện từ thiện của giới nghệ sĩ.

Trước thông tin trên, theo Dân Trí, sáng ngày 25/1, Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an - cho biết, việc có xem xét, giải quyết về những phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng (ở quận 1, TPHCM) hay không, thuộc trách nhiệm Công an TPHCM và Công an tỉnh Bình Dương.

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Bà Nguyễn Phương Hằng livestream -Ảnh: Internet

Theo Tiền Phong, ngày 24/1, Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, bên cạnh quyết định không khởi tố vụ án hình sự với tin báo, tố giác một số nghệ sĩ “ăn chặn” từ thiện, đơn vị này cũng chưa có căn cứ để giải quyết với bà Nguyễn Phương Hằng.

"Trường hợp của bà Hằng xảy ra tại địa phương nào thì bây giờ địa phương đó sẽ xử lý, chúng tôi đã làm việc nhưng không có căn cứ giải quyết. Trường hợp của bà Hằng xảy ra tại hai địa phương là Bình Dương và TPHCM thì bây giờ địa phương đó sẽ xử lý" - Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm nói.

Trong khi đó, một số nghệ sĩ như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên đã làm đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, bôi nhọ mình. Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong chiều ngày 24/1, trên trang cá nhân đã khẳng định anh đang tiến hành làm việc với cơ quan chức năng suốt 4 tháng nay về những bình luận, livestream thóa mạ anh trong thời gian vừa qua.

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Đàm Vĩnh Hưng khẳng định anh vẫn âm thầm làm việc với Công an tỉnh Bình Dương trong 4 tháng qua - Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ tuyên bố: "Hưng sẽ tích cực phối hợp và làm việc tới cùng để nhanh chóng kết thúc câu chuyện này. Những người đang ngày ngày livestream thách thức pháp luật, vu khống người khác ắt sẽ phải chịu trách nhiệm đích đáng".

Hiện, sự việc đang được dư luận quan tâm.

 

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