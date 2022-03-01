Người đàn ông chở khách ra Hà Nội rồi mất tích bí ẩn, gia đình lo lắng suốt 3 ngày không liên lạc được

Xã hội 01/03/2022 09:37

Sau khi nhận cuốc xe chở khách từ Hà Tĩnh ra Hà Nội, anh Tình đã mất liên lạc với gia đình trong suốt 3 ngày qua.

Dẫn tin từ VTC News, tối ngày 28/2, đại diện UBND xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa nhận được trình báo của gia đình anh Hoàng Xuân Tình (SN 1975, xã Xuân Lam) về việc anh này mất liên lạc với gia đình nhiều ngày qua. 

Theo trình báo của gia đình, tối 26/2, anh Tình nhận được cuộc gọi của hành khách trú tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thuê chở ra Hà Nội. Sau khi nhận được cuộc gọi, anh Tình đã lấy xe ô tô và rời khỏi nhà. Tuy nhiên đến sáng 27/2, gia đình không thể liên lạc được với anh. Tính đến nay, anh Tình đã mất liên lạc với gia đình suốt 3 ngày qua. 

Người đàn ông chở khách ra Hà Nội rồi mất tích bí ẩn, gia đình lo lắng suốt 3 ngày không liên lạc được - Ảnh 1
Anh Hoàng Xuân Tình và chiếc xe ô tô. (Ảnh VTC)

Nghi có chuyện chẳng lành gia đình đã thông báo với cơ quan chức năng đồng thời lên mạng xã hội đăng tải tìm kiếm. Theo thông tin trên Sức Khỏe Đời Sống, ông Hoàng Xuân Đức (anh trai ông Tình) cho biết, ông Tình làm nghề dịch vụ chạy taxi gia đình từ nhiều năm nay, và cũng thường nhận chở khách đi xa.

"Chuyến này em ấy chở khách đi Hà Nội, nhưng gần 3 ngày rồi gia đình không liên lạc được", ông Đức cho hay. Cũng theo ông Hoàng Xuân Đức, ông Tình sống cùng 2 con ở quê, còn vợ đang đi lao động ở nước ngoài.

"Thời gian qua, em của tôi không có biểu hiện gì khác thường. Nó rất chăm chú làm ăn. Chúng tôi đã báo với chính quyền địa phương để nhờ tìm kiếm", ông Đức cho biết thêm

 

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