Xôn xao đoạn clip về người đứng đầu "Tịnh Thất Bồng lai" đập phá thủng mái tôn, gào thét vì không thấy Diễm My?

Trong đó, người đứng đầu Tịnh thất này là ông Lê Tùng Vân cũng là bị can bị khởi tố điều tra về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân". Trong khi 3 bị can khác đang bị tạm giam, thì ông Lê Tùng Vân thời gian qua được tại ngoại.

Liên quan đến vụ việc về những sai phạm của cơ sở thờ tự giả mạo "Tịnh thất Bồng lai", vừa qua, dẫn tin từ Dân Trí, cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vụ án từ Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) huyện Đức Hòa bàn giao. Việc chuyển hồ sơ về Công an tỉnh để đẩy nhanh quá trình điều tra và khởi tố thêm những tội danh khác đối với nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai.

Theo người đăng tải đoạn clip thì ông Lê Tùng Vân được cho là đang tìm kiếm 1 người con gái có tên Diễm My. Chủ tài khoản ghi chú: "Thầy ông nội tức giận vì không tìm thấy Diễm My".

Tuy nhiên, đây chỉ là đoạn clip được lan tràn trên MXH, chưa rõ thực hư khiến ông Lê Tùng Vân tức giận đập phá, cũng không rõ đoạn clip được ghi lại vào lúc nào. Bên cạnh nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cũng đặt câu hỏi về sức khỏe thực sự của ông Lê Tùng Vân ở tuổi ngoài 90.

Theo đó, trong nhiều đoạn clip được cơ sở này đăng tải, ông Lê Tùng Vân thường xuyên phải năm trên võng với lý do sức khỏe yếu, đau mỏi không thể ngồi lâu. Thế nhưng, có thể thấy trong đoạn clip, ông này vẫn rất khỏe mạnh, có thể dùng sức đập phá thủng cả một mảng tôn. Hành động của ông Lê Tùng Vân khiến dân mạng vô cùng tò mò xen lẫn khó hiểu.

Về phía cô gái tên Diễm My, được biết, cô gái này tên đầy đủ là Võ Thị Diễm My (1999) là con gái của bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng. Năm 2019 khi đang chuẩn bị du học nước ngoài, Diễm My bất ngờ “đòi” đến Tịnh thất Bồng Lai “tu tập” sau vài lần gặp gỡ với những người tại đây.

Diễm My cũng chính là cô gái khiến tịnh thất rơi vào cảnh bị "đại náo", bởi sau khi nhận thấy đây không phải là cơ sở tôn giáo, vợ chồng bà Mai đã phản đối việc con "tu hành" tại đây, dẫn đến việc Diễm My bỏ trốn. Bố mẹ Diễm My sau đó cũng gửi đơn trình báo đến Công an xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, về việc con gái mất tích, bỏ nhà ra đi.

Sau rất nhiều lần "thoắt ẩn thoắt hiện", đến nay nhiều người vẫn không rõ cô gái này đã quay lại sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai hay đã mất tích tại đâu. Không ai biết cô này đang ở đâu, dù cha mẹ đã cầu cứu Công an và treo thưởng 1 tỷ cho ai tìm thấy con gái mình.

Dẫn tin từ Dân Trí, cơ quan Công an vừa qua cũng lên tiếng về việc chưa tìm thấy Diễm My: "Hiện vẫn chưa tìm thấy Diễm My. Thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp với các địa phương lân cận để tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả. Quá trình tìm kiếm cũng đã thông tin với gia đình Diễm My. Những thông tin trên mạng về việc tìm thấy Diễm My là sai sự thật".