Mới đây, trên MXH xôn xao thông tin đã tìm thấy cô gái tên Diễm My tại cơ sở Tịnh thất Bồng Lai khiến dân tình đổ xô sự quan tâm đặc biệt.

Suốt nhiều tháng nay, vụ ồn ào liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai được dư luận đặc biệt quan tâm khi mới đây, ngày 4/1, theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những lùm xùm tại "tịnh thất Bồng Lai", tức hộ bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Liên quan đến những sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai đã có 4 đối tượng bị khởi tố trong ngày 7/1 gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) để điều tra về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Vừa qua những ồn ào liên quan đến cơ sở này đang được dư luận chú ý - Ảnh: Internet Tuy nhiên, chiều ngày 10/2, theo nguồn tin từ Dân Việt, Cơ quan điều tra tỉnh Long An đang tập trung điều tra tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" đối với 4 bị can đã nêu ở trên. Đồng thời vẫn chưa có quyết định khởi tố thêm tội danh đối với ông Lê Tùng Vân và các bị can còn lại. Ông Lê Tùng Vân trong buổi khám xét hôm 4/1 - Ảnh: Tiền Phong Song song với đó, mới đây, trên MXH xôn xao thông tin đã tìm thấy cô gái tên Diễm My tại chính cơ sở này khiến dân tình đổ xô sự quan tâm đặc biệt.

Tuy nhiên, trả lời PV Dân Trí, nguồn tin từ Công an huyện Đức Hòa cho biết hiện vẫn chưa tìm được Diễm My. Theo đó, cơ quan công an khẳng định: "Hiện vẫn chưa tìm thấy Diễm My. Thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp với các địa phương lân cận để tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả. Quá trình tìm kiếm cũng đã thông tin với gia đình Diễm My. Những thông tin trên mạng về việc tìm thấy Diễm My là sai sự thật". Diễm My đã mất tích nhiều năm nay - Ảnh: Internet Trong quá trình điều tra, ông Lê Tùng Vân và nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai đều cho hay "Không biết Diễm My đang ở đâu". Cơ quan điều tra cũng không tìm thấy "mật thất" hay hầm bí mật ở trong Tịnh thất Bồng Lai. Việc Diễm My mất tích bí ẩn hiện đang được cấp tốc tìm kiếm. Vừa qua, chia sẻ với báo chí, đại diện gia đình Diễm My cho biết, đến nay vẫn chưa có thông tin về cô gái sinh năm 1999. Gia đình thường xuyên chia nhau đi tìm Diễm My, đồng thời nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để mong sớm đưa cô gái 23 tuổi về nhà. Cũng theo nguồn trên, ngày 28/2, cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai từ Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) huyện Đức Hòa bàn giao. Việc chuyển hồ sơ về Công an tỉnh để đẩy nhanh quá trình điều tra và khởi tố thêm những tội danh khác đối với nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai.

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