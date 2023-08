Hơn 1 tháng trở lại đây, vụ ồn ào liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai được dư luận đặc biệt quan tâm khi mới đây, ngày 4/1, theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những lùm xùm tại "tịnh thất Bồng Lai", tức hộ bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An.

Trao đổi với nguồn trên, ông Văn Công Minh - phó giám đốc Công an tỉnh Long An - xác nhận vụ việc khởi tố trên, và cho biết về nội dung khởi tố, cơ quan điều tra vẫn "đang xác định".