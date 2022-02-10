Cơ quan điều tra tỉnh Long An đang tập trung điều tra tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" đối với 4 bị can ở cơ sở Tịnh thất Bồng Lai.

Hơn 1 tháng trở lại đây, vụ ồn ào liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai được dư luận đặc biệt quan tâm khi mới đây, ngày 4/1, theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những lùm xùm tại "tịnh thất Bồng Lai", tức hộ bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Trao đổi với nguồn trên, ông Văn Công Minh - phó giám đốc Công an tỉnh Long An - xác nhận vụ việc khởi tố trên, và cho biết về nội dung khởi tố, cơ quan điều tra vẫn "đang xác định".

Ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Internet Đến hôm ngày 5/1, nguồn tin của báo Pháp luật TP.HCM cho biết, cơ quan tố tụng đã quyết định sẽ khởi tố ông Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai với 3 tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân và loạn luân. Liên quan đến những sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai đã có 4 đối tượng bị khởi tố trong ngày 7/1 gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) để điều tra về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Trong đó, 3 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương bị bắt tạm giam. Riêng bị can Lê Tùng Vân áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm di chuyển khỏi nơi cư trú. Ông Lê Tùng Vân và các 'đồ đệ' - Ảnh: Internet Tuy nhiên, chiều ngày 10/2, theo nguồn tin từ Dân Việt, Cơ quan điều tra tỉnh Long An đang tập trung điều tra tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" đối với 4 bị can đã nêu ở trên. Đồng thời vẫn chưa có quyết định khởi tố thêm tội danh đối với ông Lê Tùng Vân và các bị can còn lại. Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố vì 3 tội danh gây hoang mang dư luận - Ảnh: Internet Vụ việc trên hiện đang thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội và trên các trang mạng, đa số bức xúc với hành vi có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi cơ nhỡ để kêu gọi quyên góp từ thiện trục lợi và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích tổ chức, cá nhân… gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa phương.

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