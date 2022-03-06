Bàng hoàng phát hiện người đàn ông sống một mình tử vong bên mâm cơm

Xã hội 06/03/2022 12:51

Người đàn ông sống một mình được phát hiện tử vong với tư thế nằm trên ghế, cạnh mâm cơm ăn dở.

Theo báo Nghệ An, ngày 5/3, chính quyền xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết, địa phương nhận được thông tin về trường hợp một người đàn ông tử vong tại nhà riêng. Nạn nhân là anh T., sinh năm 1977, trú tại xóm Trung Tâm, xã Nghĩa Phúc.

Bàng hoàng phát hiện người đàn ông sống một mình tử vong bên mâm cơm - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện thi thể. Ảnh: báo Nghệ An

Theo đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, hàng xóm anh T. sang nhà anh xin cỏ cho bò, đồng thời lấy chiếc xe rùa anh T. mượn trước đó chưa kịp trả. Thấy cửa cổng, của nhà mở, người hàng xóm đi vào và tá hỏa phát hiện anh T. nằm trên ghế ở phòng khách, ở trần, cạnh đó là mâm cơm ăn dở.

Người hàng xóm lại gần thì nhận ra anh T. đã chết, thi thể đang trong giai đoạn bốc mùi, phân hủy. Người hàng xóm nhanh chóng báo cáo với chính quyền địa phương. 

Bàng hoàng phát hiện người đàn ông sống một mình tử vong bên mâm cơm - Ảnh 2
Anh T. được phát hiện đã tử vong trong nhà - Ảnh: báo VOV

Theo VOV, thông tin nhanh chóng được trình báo đến với chính quyền địa phương. Được biết anh T. sống một mình, vợ con đi làm ăn xa. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm điều tra, xác minh vụ việc.

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