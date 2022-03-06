Thông tin mới gây sốc về vụ cô gái nghi bị ép tiếp khách phải nhảy lầu từ tầng 5 xuống

Tại bệnh viện, cô gái khai tên B.T.K. (SN 2000, quê An Giang). Theo lời bệnh nhân, trước đó có xin việc trên mạng xã hội và bị người ta lừa gạt đến quán karaoke ở phường Dĩ An , TP Dĩ An, Bình Dương.

Như đã đưa tin trước đó, theo Tiền Phong, vào chiều ngày 5/3, Bệnh viện Quân y 4 (Bình Dương) tiếp nhận một bệnh nhân nữ trong tình trạng bị thương nặng. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến một bệnh viện khác ở TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Anh N.T.H. (một hiệp sĩ chuyên săn bắt cướp ở Bình Dương) cho biết, trước đó anh có nhận cuộc gọi cầu cứu từ phía người thân cô gái này. Khi anh Hải đang tìm cách giúp đỡ thì xảy ra vụ việc.

Tại đây, cô gái bị ép "tiếp khách" . Khi cô gái này đòi nghỉ việc thì bị chủ quán đề nghị trả 8 triệu đồng tiền họ đã trả cho người giới thiệu. Do không chịu làm lại không có tiền trả nên K. bị nhốt trên lầu. Do sợ hãi nên cô gái nhảy từ lầu 5 xuống đất thông qua đường cửa sổ. Ngay sau đó, cô gái được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cô gái đang cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Tiền Phong

Tuy nhiên, theo báo Lao Động đưa tin vào trưa ngày 6/3, một lãnh đạo Công an thành phố Dĩ An xác nhận có sự việc một cô gái rơi từ trên cao xuống đất (tầng 3 chứ không phải tầng 5).

Qua xác minh, bước đầu công an xác định, cô gái này tìm việc làm trên mạng và có thương lượng với một người môi giới việc làm và chở lên đến tận quán karaoke làm việc. Khi đến quán karaoke, cô gái mượn chủ số tiền là 6 triệu đồng để trả cho người môi giới.

Sau khi làm việc được 2 ngày, cô gái này không muốn làm nữa, cũng không trả tiền cho chủ quán nên bỏ trốn, dẫn đến việc đu dây máy lạnh rơi từ lầu 3 xuống đất.

Bước đầu xác định, cô gái này vẫn đi ra vào quán bình thường, công việc là các bên tự thỏa thuận. Không có dấu hiệu khống chế, ép buộc để đòi trả lại tiền giới thiệu. Ngoài ra, quán cũng không ép bán thận để trả tiền dẫn đến việc phải nhảy lầu xuống đất.

Công an thành phố Dĩ An cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ và đang xác minh làm rõ thêm vụ việc.

Về tình trạng sức khỏe của B.T.K., trao đổi qua điện thoại, cô gái này cho biết, đang nằm điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM để chờ phẫu thuật cột sống.

Anh T. chỉ vị trí nơi K. tìm cách bỏ trốn và gặp nạn. Ảnh: Dân Việt

Cũng liên quan đến vụ việc này, theo Dân Việt, anh Phạm Anh T. - quản lý của quán karaoke và là người trực tiếp nhận B.T.K. vào làm việc cho biết, tất cả những thông tin đăng tải trên mạng về vụ việc đều không chính xác, gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của quán và gây hoang mang dư luận.

Theo anh T., vào khoảng 13h ngày 1/3, B.T.K. được một người chở đến quán và xin vào làm nhân viên phục vụ. Sau khi kiểm tra giấy tờ cá nhân cũng như thoả thuận về công việc và K. đồng ý, anh T. tiếp nhận người này vào làm.

Lúc này, K. ngỏ ý mượn của anh T. 6 triệu đồng để trả cho người giới thiệu và hứa tháng sau có lương sẽ trả lại đủ.

"Cô ấy làm được 2 ngày thì nói không muốn làm nữa, chúng tôi có nói là nếu không làm việc ở đây nữa thì sắp xếp trả lại số tiền đã mượn. Chúng tôi biết K. chưa có tiền trả nhưng cũng không bắt ép hay doạ nạt gì, cô ấy còn đi ra, vào quán như những nhân viên khác. Tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy lại có hành động bỏ trốn để rồi xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy" - anh T. nói.

Cũng theo anh T., sau khi sự việc xảy ra, quán cũng đã đưa chị K. đi cấp cứu và hỗ trợ chi phí điều trị. Nếu sau khi khỏi bệnh, chị K. muốn quay lại làm việc thì quán vẫn sẽ tạo điều kiện.

Anh T. thông tin thêm, vào chiều 5/3, có một người đàn ông từ TP.HCM đến và xưng là người nhà của K. Người này sau đó có vào bệnh viện thăm K. và nói rằng K. bị bệnh hoang tưởng vì trước đây từng làm việc ở TP.HCM và cũng đã có những hành động tương tự.