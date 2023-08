Thông tin mới gây sốc về vụ cô gái nghi bị ép tiếp khách phải nhảy lầu từ tầng 5 xuống

Như đã đưa tin trước đó, theo Tiền Phong, vào chiều ngày 5/3, Bệnh viện Quân y 4 (Bình Dương) tiếp nhận một bệnh nhân nữ trong tình trạng bị thương nặng. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến một bệnh viện khác ở TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Tại bệnh viện, cô gái khai tên B.T.K. (SN 2000, quê An Giang). Theo lời bệnh nhân, trước đó có xin việc trên mạng xã hội và bị người ta lừa gạt đến quán karaoke ở phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương.