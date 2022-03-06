Sau hơn 2 tuần xa con, chị Lê Vân (Lâm Đồng) vẫn chưa dám tin vào sự thật mình đã mất đi bé T.V mãi mãi.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, là một người mẹ đơn thân hơn 10 năm qua, chị Lê Vân (Lâm Đồng) luôn cố gắng nỗ lực vừa làm cha, vừa làm mẹ để bù đắp cho con những thiếu thốn với mong ước con gái có một cuộc đời bình an và hạnh phúc. Tuy nhiên, vào hơn 4 tháng trước, con gái không may gặp tai nạn giao thông trên đường đi học về dẫn đến chấn thương sọ não thể phức tạp: xuất huyết não, nứt sọ. Người mẹ không kìm được nước mắt chia sẻ: "Sự biết điều, mạnh mẽ của con có được đến mức làm mình đau lòng. T.V. nằm viện suốt 4 tháng, phẫu thuật với vết sẹo lớn trên đầu. Dù rất đau nhưng con luôn động viên mẹ phải thật mạnh mẽ, dặn mẹ đừng khóc. Con nhắc mẹ ăn để lấy sức chăm con, còn dặn tiền chữa bệnh của con hết bao nhiêu, mẹ hãy ghi vào để lớn lên con đi làm kiếm tiền trả mẹ".

Bé T.V. đã kiên cường trải qua 6 cuộc phẫu thuật khiến nhiều người không khỏi xót xa - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Với niềm tin chưa bao giờ tắt, chị Vân cùng con gái kiên cường từng ngày, trải qua 6 cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Nhi đồng 2. Chị Vân cho hay: "Trải qua 5 lần phẫu thuật đầu, con tỉnh táo và vẫn đọc sách mỗi ngày. Tuy nhiên, ở lần thứ 6 con đã hôn mê sâu 12 ngày rồi ra đi mãi mãi. Lần đó, bác sĩ tiên lượng con có thể tử vong, tỉ lệ thành công của ca mổ là 0.5% nhưng mình vẫn muốn hy vọng. Con đã quá kiên cường suốt những ngày ấy". Đồng thời, chị Vân chia sẻ rằng con gái của mình là một cô bé vô cùng tình cảm. Có lần gặp 1 em bé có hoàn cảnh khó khăn điều trị cùng phòng, con còn xin mẹ nhận em về nuôi.

Chị Vân tìm khắp các nơi trên mạng để nhờ thợ ảnh sửa cho con gái 1 tấm ảnh thờ - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Vào ngày 18/2 vừa qua, con gái ra đi khiến cuộc sống của người mẹ trẻ như sụp đổ. Thương con và còn quá nhiều điều tiếc nuối cho cô bé, chị Vân chỉ biết hàng ngày tụng kinh niệm Phật để con được siêu thoát. Mỗi khi nhớ con, chị lại lục tìm điện thoại xem những bức hình cũ của T.V. Mấy ngày nay, chị tìm khắp các nơi trên mạng để nhờ thợ ảnh sửa cho con gái một tấm ảnh thờ đẹp hơn và ghép cho hai mẹ con 1 tấm ảnh chụp cùng nhau. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội, hình ảnh của bé sau khi xuất hiện trên mạng xã hội khiến những ai bắt gặp không khỏi chạnh lòng và xót xa.

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