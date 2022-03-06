Nghệ An: Lời khai ban đầu của gã tài xế dùng kéo đâm tử vong người nhặt rác

Xã hội 06/03/2022 09:19

Vào ngày 5/3, Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn thiện các tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Tuấn (SN 1994, trú tại xã Hưng Đông, TP. Vinh, Nghệ An) về tội Giết người.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đang tạm giữ Nguyễn Chí Tuấn (sinh năm 1994), trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh để điều tra về tội "giết người".

Vào khoảng 15h30 ngày 3/3, tại khu vực bãi rác của Xí nghiệp khu liên hợp xử lý chất thải rắn thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc xảy ra mâu thuẫn đánh nhau giữa lái xe ô tô chở rác với người nhặt rác là anh Hồ Sỹ T. (SN 1984, trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc). Anh T. tử vong ngay tại chỗ. Sau khi gây án xong, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

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Đối tượng Nguyễn Chí Tuấn - Ảnh: Người Lao Động

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng phối hợp Công an TP. Vinh, Công an huyện Nghi Lộc cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, làm rõ vụ án. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, cơ quan Công an xác định đối tượng gây án là Nguyễn Chí Tuấn.

Tiếp đó, cơ quan chức năng xác định được đối tượng Tuấn đã bỏ trốn lên khu vực đồi phía sau Xí nghiệp khu liên hợp xử lý chất thải rắn, và khẩn trương triển khai các tổ công tác bao vây, chốt chặn các hướng ra vào khu vực, từ đó khép vòng vây, truy bắt đối tượng.

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Hung khí gây án của đối tượng Tuấn - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, đến 18h cùng ngày, cơ quan Công an đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Chí Tuấn đảm bảo an toàn tuyệt đối và thu giữ một chiếc kéo là hung khí được đối tượng sử dụng để gây án.

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận ban đầu rằng do mâu thuẫn cá nhân bột phát trong quá trình lái xe chở rác vào đổ tại khu vực nhà máy xử lý rác thải tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc nên đối tượng đã dùng chiếc kéo có sẵn trong cabin xe đâm 1 phát vào cổ anh Hồ Sỹ T.. Hậu quả, anh T. tử vong tại chỗ.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự đang hoàn thiện các tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Tuấn về tội "Giết người".

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