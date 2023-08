Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đang tạm giữ Nguyễn Chí Tuấn (sinh năm 1994), trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh để điều tra về tội " giết người" .

Đối tượng Nguyễn Chí Tuấn - Ảnh: Người Lao Động

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng phối hợp Công an TP. Vinh, Công an huyện Nghi Lộc cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, làm rõ vụ án. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, cơ quan Công an xác định đối tượng gây án là Nguyễn Chí Tuấn.

Tiếp đó, cơ quan chức năng xác định được đối tượng Tuấn đã bỏ trốn lên khu vực đồi phía sau Xí nghiệp khu liên hợp xử lý chất thải rắn, và khẩn trương triển khai các tổ công tác bao vây, chốt chặn các hướng ra vào khu vực, từ đó khép vòng vây, truy bắt đối tượng.