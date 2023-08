Lan truyền đoạn clip ông Lê Tùng Vân "Tịnh Thất Bồng lai" đập phá, gào thét vì không tìm thấy Diễm My, thực hư ra sao?

Ngay sau đó, sự thật về đoạn clip đã được cư dân mạng tìm ra, theo đó, đoạn clip nói trên đã bị cắt ghép từ một clip gốc xuất hiện trên mạng vào tháng 12/2021. Người trong clip là một thành viên thuộc nhóm giả sư, do mâu thuẫn tranh chấp đất với chủ hộ, người đàn ông mặc áo nâu đã tỏ ra hung dữ, cầm xà beng đe dọa chủ đất.

Như vậy, người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip nói trên không phải là ông Lê Tùng Vân. Còn về phía cô gái tên Diễm My từng sinh sống tại Tịnh Thất Bồng lai, Cơ quan chức năng tỉnh Long An từng thông tin, hiện tại, vẫn chưa tìm thấy nữ sinh Diễm My. Những người trong "Tịnh thất Bồng lai" cũng khẳng định không biết Diễm My ở đâu.