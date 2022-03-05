Lan truyền đoạn clip ông Lê Tùng Vân "Tịnh Thất Bồng lai" đập phá, gào thét vì không tìm thấy Diễm My, thực hư ra sao?

Xã hội 05/03/2022 14:27

Sự thật phía sau đoạn clip ghi lại hình ảnh được cho là ông Lê Tùng Vân đang cầm vật gì đó giống cây xà beng gào thét, đập phá vì không tìm được Diễm My khiến nhiều người ngỡ ngàng.

 

Những ngày qua, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ rầm rộ đoạn clip với tiêu đề: "Thầy ông nội tức giận khi không tìm thấy Diễm My". Trong đoạn clip, một người đàn ông mặc áo nâu trông rất giống ông Lê Tùng Vân có phản ứng vô cùng tức giận, người này cầm vật gì đó giống cây xà beng "xung thiên" đạp thủng một mảng tôn lớn rồi liên tục gào thét, đập phá xung quanh. 

Lan truyền đoạn clip ông Lê Tùng Vân 'Tịnh Thất Bồng lai' đập phá, gào thét vì không tìm thấy Diễm My, thực hư ra sao? - Ảnh 1

Ngay lập tức, đoạn clip nhận được sự quan tâm rất lớn của người dùng mạng. Nhiều người tò mò và đặt nhiều câu hỏi trong đoạn clip, thắc mắc ông Lê Tùng Vân hiện đã ngoài 90 thì liệu sức khỏe có còn đủ tốt để "xung thiên", đập phá lôi đình như vậy hay không?

Ngay sau đó, sự thật về đoạn clip đã được cư dân mạng tìm ra, theo đó, đoạn clip nói trên đã bị cắt ghép từ một clip gốc xuất hiện trên mạng vào tháng 12/2021. Người trong clip là một thành viên thuộc nhóm giả sư, do mâu thuẫn tranh chấp đất với chủ hộ, người đàn ông mặc áo nâu đã tỏ ra hung dữ, cầm xà beng đe dọa chủ đất.

Lan truyền đoạn clip ông Lê Tùng Vân 'Tịnh Thất Bồng lai' đập phá, gào thét vì không tìm thấy Diễm My, thực hư ra sao? - Ảnh 2

Như vậy, người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip nói trên không phải là ông Lê Tùng Vân. Còn về phía cô gái tên Diễm My từng sinh sống tại Tịnh Thất Bồng lai, Cơ quan chức năng tỉnh Long An từng thông tin, hiện tại, vẫn chưa tìm thấy nữ sinh Diễm My. Những người trong "Tịnh thất Bồng lai" cũng khẳng định không biết Diễm My ở đâu.

Liên quan đến vụ việc về những sai phạm của cơ sở thờ tự giả mạo "Tịnh thất Bồng lai", cơ quan Công an hiện đang khởi tố những người trong cơ sở này gồm: ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên (1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (1991), Lê Thanh Trùng Dương (1995). Trong đó, ông Lê Tùng Vân hiện đang được tại ngoại, 3 bị can còn lại đang bị tạm giam. 

Lan truyền đoạn clip ông Lê Tùng Vân 'Tịnh Thất Bồng lai' đập phá, gào thét vì không tìm thấy Diễm My, thực hư ra sao? - Ảnh 3

Cả 4 người đều bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An vừa qua đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vụ án từ Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) huyện Đức Hòa bàn giao. Việc chuyển hồ sơ về Công an tỉnh để đẩy nhanh quá trình điều tra và khởi tố thêm những tội danh khác đối với nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

 

Xôn xao đoạn clip về người đứng đầu "Tịnh Thất Bồng lai" đập phá thủng mái tôn, gào thét vì không thấy Diễm My?

Xôn xao đoạn clip về người đứng đầu "Tịnh Thất Bồng lai" đập phá thủng mái tôn, gào thét vì không thấy Diễm My?

Mới đây, MXH bất ngờ lan truyền đoạn clip quay lại hình ảnh của ông Lê Tùng Vân đang đập phá đồ đạc, gào thét dữ dội trước sự chứng kiến của nhiều người.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Tùng Vân Tịnh Thất Bồng Lai ông Lê Tùng Vân hiện tại

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số