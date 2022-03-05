Lan truyền đoạn clip ông Lê Tùng Vân "Tịnh Thất Bồng lai" đập phá, gào thét vì không tìm thấy Diễm My, thực hư ra sao?

Sự thật phía sau đoạn clip ghi lại hình ảnh được cho là ông Lê Tùng Vân đang cầm vật gì đó giống cây xà beng gào thét, đập phá vì không tìm được Diễm My khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Những ngày qua, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ rầm rộ đoạn clip với tiêu đề: "Thầy ông nội tức giận khi không tìm thấy Diễm My". Trong đoạn clip, một người đàn ông mặc áo nâu trông rất giống ông Lê Tùng Vân có phản ứng vô cùng tức giận, người này cầm vật gì đó giống cây xà beng "xung thiên" đạp thủng một mảng tôn lớn rồi liên tục gào thét, đập phá xung quanh. Ngay lập tức, đoạn clip nhận được sự quan tâm rất lớn của người dùng mạng. Nhiều người tò mò và đặt nhiều câu hỏi trong đoạn clip, thắc mắc ông Lê Tùng Vân hiện đã ngoài 90 thì liệu sức khỏe có còn đủ tốt để "xung thiên", đập phá lôi đình như vậy hay không?

Ngay sau đó, sự thật về đoạn clip đã được cư dân mạng tìm ra, theo đó, đoạn clip nói trên đã bị cắt ghép từ một clip gốc xuất hiện trên mạng vào tháng 12/2021. Người trong clip là một thành viên thuộc nhóm giả sư, do mâu thuẫn tranh chấp đất với chủ hộ, người đàn ông mặc áo nâu đã tỏ ra hung dữ, cầm xà beng đe dọa chủ đất. Như vậy, người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip nói trên không phải là ông Lê Tùng Vân. Còn về phía cô gái tên Diễm My từng sinh sống tại Tịnh Thất Bồng lai, Cơ quan chức năng tỉnh Long An từng thông tin, hiện tại, vẫn chưa tìm thấy nữ sinh Diễm My. Những người trong "Tịnh thất Bồng lai" cũng khẳng định không biết Diễm My ở đâu.

Liên quan đến vụ việc về những sai phạm của cơ sở thờ tự giả mạo "Tịnh thất Bồng lai", cơ quan Công an hiện đang khởi tố những người trong cơ sở này gồm: ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên (1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (1991), Lê Thanh Trùng Dương (1995). Trong đó, ông Lê Tùng Vân hiện đang được tại ngoại, 3 bị can còn lại đang bị tạm giam. Cả 4 người đều bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An vừa qua đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vụ án từ Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) huyện Đức Hòa bàn giao. Việc chuyển hồ sơ về Công an tỉnh để đẩy nhanh quá trình điều tra và khởi tố thêm những tội danh khác đối với nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Xôn xao đoạn clip về người đứng đầu "Tịnh Thất Bồng lai" đập phá thủng mái tôn, gào thét vì không thấy Diễm My? Mới đây, MXH bất ngờ lan truyền đoạn clip quay lại hình ảnh của ông Lê Tùng Vân đang đập phá đồ đạc, gào thét dữ dội trước sự chứng kiến của nhiều người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-truyen-doan-clip-ong-le-tung-van-tinh-that-bong-lai-dap-pha-gao-thet-vi-khong-tim-thay-diem-my-thuc-hu-ra-sao-453689.html