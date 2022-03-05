Khi có người đến thăm, miệng cụ ông luôn lẩm bẩm: "Tôi vô ý mà, tôi vô ý mà…".

Theo Vietnamnet đưa tin, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh TT-Huế cho biết, đang hoàn tất các thủ tục, tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với nghi phạm Thẩm Thắng (93 tuổi, trú tại Tổ dân phố Giáp Tư, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà).

Trước đó, ngày 21/2, nghi ngờ vợ của mình là bà Hồ Thị Th. (89 tuổi) lấy tiền cho hàng xóm nên giữa 2 ông bà xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, ông Thắng dùng dùi gỗ đánh vào người bà Th. khiến bà tử vong. Nghi phạm Thẩm Thắng sau đó bị lực lượng công an bắt giữ.

“Do tuổi cao, sức yếu và gia đình có làm đơn bãi nại nên căn cứ vào các quy định của pháp luật, cơ quan công an quyết định cho phép nghi phạm được tại ngoại. Hơn nữa, sau khi vụ việc xảy ra, nghi phạm có nhiều dấu hiệu tâm lý bất thường nên chúng tôi sẽ hoàn tất hồ sơ, trưng cầu giám định tâm thần đối với nghi phạm” - vị lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh TT-Huế chia sẻ.

Nghi phạm Thẩm Thắng (nằm trên giường) rơi vào tâm lý bất ổn sau khi giết vợ - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin của Zingnews, sau hơn nửa tháng vụ việc xảy ra, một số người dân chia sẻ, cả đời 2 vợ chồng ông Thắng làm ăn lương thiện, không ai nghĩ có một ngày người đàn ông này lại giết vợ. Bà Trần Thị B. (hàng xóm của vợ chồng nghi phạm) cho biết, vợ chồng ông bà cưới nhau từ thời còn trẻ nhưng không có con. Dù vậy, họ vẫn sống hoà thuận, thương yêu nhau trong căn nhà nhỏ.

“Mấy hôm trước khi gây án, ông Thắng còn mua bún để bà Th. ăn sáng rồi tự mình đi chợ về nấu ăn. Ông thương, chăm lo cho vợ… Khi vụ việc xảy ra, mọi người trong tổ dân phố ai cũng bất ngờ. Vừa giận, vừa xót xa cho ông cụ khi gây ra nỗi bất hạnh ở những năm tháng cuối đời” - bà B. hàng xóm chia sẻ.

Sau khi được cơ quan công an cho tại ngoại, ông Thắng suốt ngày lủi thủi trong nhà, chân đi tập tễnh với tâm trí bất ổn. Khi có người đến thăm, miệng cụ ông luôn lẩm bẩm, “tôi vô ý mà, tôi vô ý mà…”. Sự day dứt đó khiến những người có mặt không khỏi xót xa.

Huế: Nghi án cụ ông 93 tuổi đánh vợ 89 tuổi đến tử vong vì 'ông hàng xóm' Công an đang làm rõ nghi án cụ ông 93 tuổi gây ra cái chết cho vợ vì nghi ngờ vợ mang tiền cho người đàn ông hàng xóm.

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