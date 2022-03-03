Huế: Nghi án cụ ông 93 tuổi đánh vợ 89 tuổi đến tử vong vì 'ông hàng xóm'

Xã hội 03/03/2022 19:30

Công an đang làm rõ nghi án cụ ông 93 tuổi gây ra cái chết cho vợ vì nghi ngờ vợ mang tiền cho người đàn ông hàng xóm.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 3/3, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chức năng vừa vào cuộc điều tra, xác minh để làm rõ nghi án người chồng 93 tuổi đánh vợ 89 tuổi tử vong. Được biết, nghi phạm trong vụ việc là ông Thẩm Thắng (93 tuổi, trú phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, TT-Huế), còn nạn nhân là bà H.T.T (89 tuổi, vợ ông Thắng).

Theo lời khai ban đầu của ông Thắng do nghi ngờ vợ mình cho tiền người đàn ông hàng xóm nên ông nảy sinh bực tức dẫn đến mâu thuẫn với vợ, sau đó dùng cây gỗ đánh vợ dẫn đến tử vong. Do nghi phạm quá lớn tuổi, sau khi lấy lời khai và thực hiện các biện pháp điều tra, cơ quan chức năng cho ông Thắng được tại ngoại.

Huế: Nghi án cụ ông 93 tuổi đánh vợ 89 tuổi đến tử vong vì 'ông hàng xóm' - Ảnh 1
Từ khi xảy ra vụ việc, nghi phạm nằm trên giường cả ngày, tâm trí bất ổn - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Người thân của ông Thắng cũng có đơn xin bảo lãnh cho người này. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ cho giám định sức khỏe tâm thần đối với ông Thắng vì phát hiện người đàn ông này có những dấu hiệu bất thường.

Theo hàng xóm, vợ chồng ông Thắng sống hoà thuận với nhau mấy chục năm qua nhưng vốn không có con cái. Sự việc đau lòng trên xảy ra đã khiến nhiều người bất ngờ.

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