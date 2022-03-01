Xôn xao clip vợ khóc nức nở, chồng gào uất ức khi chủ trọ dứt khoát không cho vào nhà vì con trai hơn 5 tháng tuổi mới mất?

Xã hội 01/03/2022 09:17

Mới đây, mạng xã hội lan truyền về một đoạn clip ghi lại hình ảnh cả gia đình thuê trọ bị chủ đuổi ra khỏi nhà, trong khi đứa con trai hơn 5 tháng tuổi của họ vừa mới mất khiến nhiều người vừa xót xa vừa phẫn nộ.

Cách đây không lâu, một tài khoản Facebook đã quay lại và chia sẻ một đoạn clip ghi lại sự việc đau lòng về hai vợ chồng bế theo hai đứa con nhỏ, trong đó có một bé trai 5 tháng rưỡi vừa mới qua đời đứng bên ngoài tranh cãi với chủ nhà trọ.

Người này viết: "Thấy chuyện bức xúc nên mới nói cho mọi người biết. Vợ chồng trẻ xa quê, thuê nhà trọ ở rồi đi làm mướn. Trong khi con của vợ chồng này bị bệnh mất mà chủ nhà trọ không cho đem vào. Họ bảo phải để ở ngoài. Đứa trẻ mới mấy tháng tuổi nóng rồi đi, đâu phải bệnh dịch mà họ không có tình người như vậy".

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Mặc lời khẩn cầu của hai vợ chồng nghèo, chủ trọ vẫn dứt khoát không cho vào nhà - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, đôi vợ chồng nhìn vẻ ngoài là lao động, không có gì dư giả. Người chồng ôm đứa trẻ hơn 5 tháng trên tay. Tuy nhiên, đứa bé đã mất. Trong khi đó người vợ bế đứa con gái nhỏ, miệng không ngừng khóc.

Bức xúc trước hành động của chủ trọ, người cha vừa bế con trên tay vừa bức xúc lớn tiếng, "Cho con đem nó vào nằm nửa tiếng đồng hồ rồi con đem đi chùa không được hả. Được không? Con cho nó vô nửa tiếng đồng hồ, con cho nó nằm võng, con ẵm đàng hoàng. Con đau lắm chú".

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Người chồng gào uất ức, trên tay đang bế đứa con trai hơn 5 tháng tuổi vừa qua đời - Ảnh: Chụp màn hình

Lúc này người vợ cũng đang bế theo một đứa nhỏ khác trên tay đã không kìm được nước mắt mà khóc lóc năn nỉ: "Chú cho tụi con vào đi chú...". Tuy nhiên, chủ trọ chỉ đứng im lặng, dứt khoát từ chối không cho đôi vợ chồng ôm con vừa mất vào nhà trọ.

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Người vợ bật khóc nức nở - Ảnh: Chụp màn hình

Theo chia sẻ của người đăng tải đoạn clip thì sự việc xảy ra tại khu trọ thuộc thị trấn Tân Biên, thành phố Tây Ninh. Hai vợ chồng nghèo đi thuê trọ không có điều kiện, nên sau khi con trai tử vong, người vợ cuối cùng đã bế vào trong phòng để thay bộ đồ mới cho đứa nhỏ xấu số. Còn người chồng vẫn chạy đôn chạy đáo để liên hệ với nhà chùa và một số tổ chức từ thiện để nhờ giúp đỡ một chuyến xe 0 đồng đưa con về quê. 

Chứng kiến sự việc có rất nhiều người dân xung quanh, ai cũng tỏ ra cám cảnh và thường xót cho hoàn cảnh éo le. Một người dân trong clip lên tiếng: "Tôi thấy tôi cũng bức xúc lắm chứ. Người ta thuê trọ có trả tiền thì bây giờ xảy ra sự cố, con người ta chết vì bị sốt thì phát tâm cho người ta đem con vào thắp cho nó nén nhang... Rồi sau người ta đem đứa nhỏ về nhà cha mẹ ruột nó cúng sau...".

Ngoài ra, sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người xôn xao và bày tỏ sự bức xúc trước sự vô tình của gia đình chủ cho thuê trọ khi vợ chồng nghèo lâm vào bước đường khó khăn. Bên cạnh đó, không ít người cũng gửi lời chia buồn và tiếc thương cho cháu bé xấu số.

Hiện chưa rõ thực hư, đầu đuôi câu chuyện ra sao song đoạn clip vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm, chú ý của CĐM.

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