Vụ thai nhi bị bỏ trong trường học tại Sơn La: Nữ sinh lớp 11 có hạnh kiểm tốt, học lực khá

Xã hội 01/03/2022 08:33

Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh (Sơn La) cho biết nữ sinh lớp 11 bỏ thai nhi trong trường được đánh giá có hạnh kiểm tốt, học lực khá.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, ông Tòng Văn Tọa, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh cho biết, cơ quan công an đã mời em C.T.N (học sinh lớp 11B) và gia đình cùng đại diện trường lên làm việc.

Đồng thời, ông cũng chia sẻ thêm về hoàn cảnh của nữ sinh lớp 11 này. Ông cho hay: "Trường hợp của nữ sinh này cũng khá đặc biệt khi sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn của Sơn La. Thật ra chúng tôi cũng rất lúng túng vì chưa gặp phải tình huống này bao giờ. Khi nào có kết luận chính thức, chúng tôi sẽ thông tin".

Bên cạnh đó, vị Hiệu trưởng cũng vô cùng bất ngờ bởi nữ sinh này trước đến nay cũng ngoan, chưa từng vi phạm kỷ luật gì của trường. Ông Tọa thông tin: "Ở học kỳ 1, em C.T.N được đánh giá có hạnh kiểm tốt, học lực khá, thuộc diện học được. Cũng vì thế, đến giờ phút này xảy ra sự việc này, nhà trường cũng rất bất ngờ".

nu sinh lop 11
Trường THPT Chu Văn Thịnh (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Trước đó, Zing đưa tin, vào lúc 6h40 ngày 25/2, em H.N (là học sinh lớp 12E Trường THPT Chu Văn Thịnh, ở phòng 111 khu bán trú của trường) có ra nhà vệ sinh thì phát hiện trên nắp bể phốt, sau khu nhà ở bán trú của trường có một bé gái sơ sinh, để trong túi ni lông. Khi được phát hiện, bé đã tử vong, không mặc tã, bỉm. Sau đó, em H.N đã báo cáo ngay cho ban giám hiệu nhà trường. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban giám hiệu và ban quản lý ký túc và bảo vệ nhà trường đã xác minh và xác định có một thai nhi bỏ lại ở trên bể phốt.

nu sinh lop 11 1

Khu vực phát hiên thi thể bé gái sơ sinh - Ảnh: Zing

Sau khi tìm hiểu và xác minh, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết cơ quan chức năng đã xác định mẹ bé gái là một nữ sinh lớp 11 học tại trường này.

Vị đại diện cho biết: "Qua làm việc, nữ sinh cho biết sinh bé gái vào tối 24/2. Sau đó, do suy nghĩ không chín chắn, nữ sinh này đã quyết định bỏ đứa bé bằng cách cho vào túi nylon, để cạnh bể nước trong trường. Thời tiết khắc nghiệt trong đêm đã khiến bé gái tử vong. Nữ sinh này đang cảm thấy hối hận vì hành động bộc phát, thiếu suy nghĩ".

NÓNG: 2 căn hộ chung cư ở 2 tầng khác nhau bốc cháy trong đêm, cư dân hoảng hốt tháo chạy

NÓNG: 2 căn hộ chung cư ở 2 tầng khác nhau bốc cháy trong đêm, cư dân hoảng hốt tháo chạy

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một tòa nhà thuộc chung cư An Khánh, Hoài Đức vào rạng sáng 1/3.

Xem thêm
Từ khóa:   thai nhi bỏ trong trường học Sơn La nữ sinh lớp 11

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số