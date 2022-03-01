Vụ thai nhi bị bỏ trong trường học tại Sơn La: Nữ sinh lớp 11 có hạnh kiểm tốt, học lực khá

Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh (Sơn La) cho biết nữ sinh lớp 11 bỏ thai nhi trong trường được đánh giá có hạnh kiểm tốt, học lực khá.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, ông Tòng Văn Tọa, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh cho biết, cơ quan công an đã mời em C.T.N (học sinh lớp 11B) và gia đình cùng đại diện trường lên làm việc. Đồng thời, ông cũng chia sẻ thêm về hoàn cảnh của nữ sinh lớp 11 này. Ông cho hay: "Trường hợp của nữ sinh này cũng khá đặc biệt khi sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn của Sơn La. Thật ra chúng tôi cũng rất lúng túng vì chưa gặp phải tình huống này bao giờ. Khi nào có kết luận chính thức, chúng tôi sẽ thông tin".

Bên cạnh đó, vị Hiệu trưởng cũng vô cùng bất ngờ bởi nữ sinh này trước đến nay cũng ngoan, chưa từng vi phạm kỷ luật gì của trường. Ông Tọa thông tin: "Ở học kỳ 1, em C.T.N được đánh giá có hạnh kiểm tốt, học lực khá, thuộc diện học được. Cũng vì thế, đến giờ phút này xảy ra sự việc này, nhà trường cũng rất bất ngờ". Trường THPT Chu Văn Thịnh (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet Trước đó, Zing đưa tin, vào lúc 6h40 ngày 25/2, em H.N (là học sinh lớp 12E Trường THPT Chu Văn Thịnh, ở phòng 111 khu bán trú của trường) có ra nhà vệ sinh thì phát hiện trên nắp bể phốt, sau khu nhà ở bán trú của trường có một bé gái sơ sinh, để trong túi ni lông. Khi được phát hiện, bé đã tử vong, không mặc tã, bỉm. Sau đó, em H.N đã báo cáo ngay cho ban giám hiệu nhà trường. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban giám hiệu và ban quản lý ký túc và bảo vệ nhà trường đã xác minh và xác định có một thai nhi bỏ lại ở trên bể phốt.

Khu vực phát hiên thi thể bé gái sơ sinh - Ảnh: Zing Sau khi tìm hiểu và xác minh, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết cơ quan chức năng đã xác định mẹ bé gái là một nữ sinh lớp 11 học tại trường này. Vị đại diện cho biết: "Qua làm việc, nữ sinh cho biết sinh bé gái vào tối 24/2. Sau đó, do suy nghĩ không chín chắn, nữ sinh này đã quyết định bỏ đứa bé bằng cách cho vào túi nylon, để cạnh bể nước trong trường. Thời tiết khắc nghiệt trong đêm đã khiến bé gái tử vong. Nữ sinh này đang cảm thấy hối hận vì hành động bộc phát, thiếu suy nghĩ".

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