Sức khỏe của bé gái 4 tuổi bị nhân tình của mẹ găm 9 đinh vào đầu hiện thế nào?

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, vào chiều ngày 28/2, anh Đỗ Hữu Toàn (ngụ tại Cổ Nhuế, Hà Nội, bác của bé A) cho biết, hiện tại tình trạng của cháu vẫn đang hôn mê sâu. Thỉnh thoảng gãi chân, cháu vẫn có phản xạ tự co rụt lại. Mắt cháu vẫn sưng, bác sĩ đã kiểm tra và chỉ định ra ngoài mua thuốc đặc trị.

Bác sĩ sẽ tiến hành chụp cắt lớp (CT) cho cháu N.A - Ảnh: Internet

Trước đó, theo báo Dân Việt đưa tin, vào chiều 17/1, Bệnh viện Thạch Thất đã tiếp nhận bệnh nhi Đỗ Ngọc A. được đưa vào Khoa Cấp cứu. Sau khi các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân, tiến hành đặt ống, chụp phim đã phát hiện 9 chiếc đinh trên phim chụp có hình ảnh cản quang trên hộp sọ. Trong quá trình kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong 2 tuần.

Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội "Giết người". Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc bé A. bị găm đinh vào đầu.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm trước pháp luật.