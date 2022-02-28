Sức khỏe của bé gái 4 tuổi bị nhân tình của mẹ găm 9 đinh vào đầu hiện thế nào?

Chiều ngày 28/2, người thân của bé N.A. đã cập nhật tình hình sức khỏe của cháu bé.

Vụ việc bé Đ.N.A (4 tuổi, trú tại Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội) bị người tình của mẹ là Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú cùng huyện) bạo hành, găm 9 chiếc đinh vào đầu vào hồi tháng 01 vừa qua đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Mặc dù sự việc đã xảy ra hơn 1 tháng nhưng dư luận vẫn dành sự quan tâm, theo dõi sát sao đến tình hình sức khỏe của cháu bé. Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, vào chiều ngày 28/2, anh Đỗ Hữu Toàn (ngụ tại Cổ Nhuế, Hà Nội, bác của bé A) cho biết, hiện tại tình trạng của cháu vẫn đang hôn mê sâu. Thỉnh thoảng gãi chân, cháu vẫn có phản xạ tự co rụt lại. Mắt cháu vẫn sưng, bác sĩ đã kiểm tra và chỉ định ra ngoài mua thuốc đặc trị.

Bé N.A. vẫn đang hôn mê sâu - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Cho tới thời điểm hiện tại, tình hình sức khoẻ của bé N.A. vẫn chưa tiên lượng được điều gì và chưa có thông tin thêm từ bác sĩ về việc mổ cho cháu. Ngoài ra, trong tối nay hoặc ngày mai (29/2) sẽ tiến hành chụp cắt lớp (CT) cho cháu N.A. Hiện, cháu bé đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vẫn đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Bác sĩ sẽ tiến hành chụp cắt lớp (CT) cho cháu N.A - Ảnh: Internet Trước đó, theo báo Dân Việt đưa tin, vào chiều 17/1, Bệnh viện Thạch Thất đã tiếp nhận bệnh nhi Đỗ Ngọc A. được đưa vào Khoa Cấp cứu. Sau khi các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân, tiến hành đặt ống, chụp phim đã phát hiện 9 chiếc đinh trên phim chụp có hình ảnh cản quang trên hộp sọ. Trong quá trình kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong 2 tuần. Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội "Giết người". Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc bé A. bị găm đinh vào đầu. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm trước pháp luật.

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