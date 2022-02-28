Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân cuối cùng vào chiều ngày 28/2.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, liên quan đến vụ lật tàu ở Hội An, vào chiều ngày 28/2, đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết khoảng 13h10 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể bé trai Nguyễn Minh Q. (sinh năm 2019, quê Hà Nội) - bị mất tích trong vụ lật ca nô vào ngày 26/2. Thi thể bé được đưa đến nhà tang lễ Hội An, sau đó đưa đi hỏa táng theo nguyện vọng gia đình. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được 39 nạn nhân, trong đó có 18 người tử vong.

Thi thể bé trai 3 tuổi đã được tìm thấy vào chiều ngày 28/2 - Ảnh: Internet Trước đó, theo báo Lao động đưa tin, tai nạn xảy ra lúc 14h04 ngày 26/2. Cano chở khách du lịch của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng đang vận chuyển khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bị lật. Lúc gặp nạn, phương tiện chở 39 người, gồm 3 thuyền viên và 36 hành khách. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Sỹ Trường đã đến xã Nam Hồng (huyện Đông Anh) để hỏi thăm, động viên và chia buồn với các gia đình có người thân bị tử vong, mất tích trong vụ chìm ca nô du lịch tại biển Cửa Đại.

Bác ruột bé Q. đứng ở biển ngóng chờ tin cháu - Ảnh: Pháp luật online Đồng thời, ông Nguyễn Sỹ Trường đã trực tiếp trao số tiền hỗ trợ của thành phố Hà Nội với 17 triệu đồng/nạn nhân, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng mong rằng các gia đình nạn nhân sớm vượt qua những mất mát này để ổn định cuộc sống. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các sở, ngành liên quan của thành phố cũng như cấp chính quyền của huyện Đông Anh tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự cũng như các thủ tục liên quan cho người bị nạn. Hiện, đại diện Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an Quảng Nam tổ chức điều tra vụ lật tàu làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Người thân đau đớn, khóc ngất khi nhận thi thể của 2 cháu bé tử nạn trong vụ chìm ca nô ở Hội An Sáng ngày 28/2, gia đình anh Ngô Đức Đương (40 tuổi, ngụ Đông Anh, Hà Nội) bao phủ bầu không khí tang thương sau khi đón 2 người con trai thiệt mạng trong vụ lật ca nô tại Quảng Nam.

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