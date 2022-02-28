Thuyền trưởng lái chiếc ca nô bị lật ở Hội An không sử dụng ma túy, rượu bia

Xã hội 28/02/2022 20:21

Cơ quan chức năng đã kiểm tra và xác định thuyền trưởng chiếc ca nô bị lật ở vùng biển Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam không sử dụng ma túy, rượu bia trong quá trình lái tàu.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật TP.HCM, vào chiều ngày 28/2, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định người điều khiển chiếc ca nô chìm trên biển Cửa Đại là ông Lê Sen (52 tuổi; ngụ phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) không sử dụng ma túy, rượu bia trong quá trình chở khách.

Sau khi sự việc tai nạn đường thủy thương tâm xảy ra vào ngày 26/2, công an đã triệu tập ông Sen và những người liên quan lên lấy lời khai cũng như kiểm tra người điều khiển ca nô có sử dụng rượu bia, chất kích thích hay không. Hiện tại, công an chưa khởi tố vụ án.

ca no chim tren bien cua dai
Cơ quan chức năng khẳng định thuyền trưởng Lê Sen không sử dụng má tuý, rượu bia khi lái ca nô - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Chia sẻ với Vietnamnet, ông Sen cho biết rằng, vì tính chất công việc nên bản thân ông không sử dụng bia rượu để đảm bảo an toàn. Ông cho biết, tốc độ tàu lúc di chuyển từ đảo vào bờ chỉ từ 30-50km/h. Ông Sen chia sẻ: "Luồng tàu chạy trên biển có 2 phao ở 2 bên, tàu phải đi theo giữa luồng này để đảm bảo an toàn. Hôm qua, tôi cũng điều khiển tàu chạy đoạn giữa này, nhưng gặp sóng lớn. Bây giờ, giấy tờ, điện thoại của tôi đã trôi theo dòng nước. Tôi cũng chưa biết có theo nghề này nữa không".

ca no chim tren bien cua dai 1
Chiếc tàu hư hỏng nặng sau tai nạn đường thủy cướp đi sinh mạng của 17 người - Ảnh: Zing

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 14 giờ chiều 26/2, cano số hiệu QNa-1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông chở 39 người từ đảo Cù Lao Chàm về bờ biển Cửa Đại. Khi về đến gần bờ thì cano bất ngờ gặp dòng nước cản, bị tai nạn, khiến 17 người chết, 22 người được cứu sống.

Hiện, đại diện Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Công an Quảng Nam tổ chức điều tra vụ lật tàu làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Sức khỏe của bé gái 4 tuổi bị nhân tình của mẹ găm 9 đinh vào đầu hiện thế nào?

Sức khỏe của bé gái 4 tuổi bị nhân tình của mẹ găm 9 đinh vào đầu hiện thế nào?

Chiều ngày 28/2, người thân của bé N.A. đã cập nhật tình hình sức khỏe của cháu bé.

Xem thêm
Từ khóa:   ca nô chìm trên biển Cửa Đại chìm ca nô ở Hội An thuyền trưởng vụ lật ca nô ở Hội An

TIN MỚI NHẤT

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 0 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 9 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số