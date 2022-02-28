Cơ quan chức năng đã kiểm tra và xác định thuyền trưởng chiếc ca nô bị lật ở vùng biển Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam không sử dụng ma túy, rượu bia trong quá trình lái tàu.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật TP.HCM, vào chiều ngày 28/2, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định người điều khiển chiếc ca nô chìm trên biển Cửa Đại là ông Lê Sen (52 tuổi; ngụ phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) không sử dụng ma túy, rượu bia trong quá trình chở khách.

Sau khi sự việc tai nạn đường thủy thương tâm xảy ra vào ngày 26/2, công an đã triệu tập ông Sen và những người liên quan lên lấy lời khai cũng như kiểm tra người điều khiển ca nô có sử dụng rượu bia, chất kích thích hay không. Hiện tại, công an chưa khởi tố vụ án.

Cơ quan chức năng khẳng định thuyền trưởng Lê Sen không sử dụng má tuý, rượu bia khi lái ca nô - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Chia sẻ với Vietnamnet, ông Sen cho biết rằng, vì tính chất công việc nên bản thân ông không sử dụng bia rượu để đảm bảo an toàn. Ông cho biết, tốc độ tàu lúc di chuyển từ đảo vào bờ chỉ từ 30-50km/h. Ông Sen chia sẻ: "Luồng tàu chạy trên biển có 2 phao ở 2 bên, tàu phải đi theo giữa luồng này để đảm bảo an toàn. Hôm qua, tôi cũng điều khiển tàu chạy đoạn giữa này, nhưng gặp sóng lớn. Bây giờ, giấy tờ, điện thoại của tôi đã trôi theo dòng nước. Tôi cũng chưa biết có theo nghề này nữa không".

Chiếc tàu hư hỏng nặng sau tai nạn đường thủy cướp đi sinh mạng của 17 người - Ảnh: Zing

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 14 giờ chiều 26/2, cano số hiệu QNa-1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông chở 39 người từ đảo Cù Lao Chàm về bờ biển Cửa Đại. Khi về đến gần bờ thì cano bất ngờ gặp dòng nước cản, bị tai nạn, khiến 17 người chết, 22 người được cứu sống.

Hiện, đại diện Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Công an Quảng Nam tổ chức điều tra vụ lật tàu làm rõ nguyên nhân tai nạn.

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