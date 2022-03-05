Sau cuộc nhậu, gã cha dượng lẻn vào phòng làm chuyện đồi bại với con riêng của vợ hờ

Xã hội 05/03/2022 08:18

Lợi dụng lúc vợ hờ đi vắng, gã cha dượng lẻn vào phòng con gái riêng của vợ, chốt cửa rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Quách Văn Hiếu (28 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, tạm trú tại thị xã Phú Mỹ) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2019, Hiếu và chị N.T.T (33 tuổi, trú tại thị xã Phú Mỹ) thuê phòng trọ chung sống với nhau như vợ chồng. Tối ngày 19/2 vừa qua, sau khi tàn cuộc nhậu, lợi dụng lúc chị T. đi làm, Hiếu đã nảy sinh ý đồ xấu lẻn vào phòng trọ nơi cháu Th. (11 tuổi, con riêng của chị T.) đang nằm ngủ, rồi chốt cửa phòng để thực hiện hành vi đồi bại.

Sau cuộc nhậu, gã cha dượng lẻn vào phòng làm chuyện đồi bại với con riêng của vợ hờ - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Sau khi thỏa mãn thú tính, Hiếu đe dọa cháu Th. không được nói cho ai biết nếu không sẽ bị đánh. Tuy nhiên, cháu Th. đã kể lại chuyện bị xâm hại cho người dì nghe. Sau đó, gia đình nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Đến ngày 23/2, biết sự việc bị bại lộ, Hiếu đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

SỐC: Dạy con gái 10 tuổi của người tình học online, gã thanh niên 'giở trò đồi bại' ngay trên gác xép phòng trọ

SỐC: Dạy con gái 10 tuổi của người tình học online, gã thanh niên 'giở trò đồi bại' ngay trên gác xép phòng trọ

Lợi dụng lúc người tình đang nấu cơm, Trần Anh Tuấn, 29 tuổi, xâm hại con gái riêng 10 tuổi của chị này khi dạy cháu bé học online trên gác.

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