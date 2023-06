Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đang điều tra ông Lê Tùng Vân về tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn đang làm rõ thêm 2 tội danh khác gồm: lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân và tội loạn luân.

Cơ quan chức năng xác định ADN của ông Lê Tùng Vân trùng với nhiều 'đệ tử' sống trong Tịnh thất bồng lai - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ án này, theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, vào tháng 10/2020, một phóng sự được phát trên VTV đã gây xôn xao khi phỏng vấn bà L.T.T. - người từng được ông Lê Tùng Vân mời về dạy cho những đứa trẻ sống tại Trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM vào năm 2006. Theo đó, ông Lê Tùng Vân đã thành lập Trại dưỡng lão cô nhi này và tự phong mình làm giám đốc.