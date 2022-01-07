Theo VTV đưa tin, hiện cơ quan chức năng đã có quyết định tạm giữ khẩn cấp ông Lê Tùng Vân (sinh năm 1932, hộ khẩu thường trú tại Phường 10, Quận 6, TP.HCM) cùng một số người sinh sống tại tịnh thất.

Những ngày vừa qua, thông tin ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu "Tịnh thất Bồng lai" bị khởi tố với nhiều tội danh, trong đó gây rúng động với hành vi "Loạn luân" làm dậy sóng dư luận. Đặc biệt, theo như cơ quan điều tra kết luận, tính đến tháng 09/2020, có 6 đứa trẻ đang sinh sống tại đây và điều đáng nói là chúng đều sinh sống cùng mẹ ruột nhưng bị lừa dối là trẻ mồ côi, cơ nhỡ để trục lợi từ thiện.

Liên quan đến vụ án này, theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, vào tháng 10/2020, một phóng sự được phát trên VTV đã gây xôn xao khi phỏng vấn bà L.T.T. - người từng được ông Lê Tùng Vân mời về dạy cho những đứa trẻ sống tại Trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM vào năm 2006. Theo đó, ông Lê Tùng Vân đã thành lập Trại dưỡng lão cô nhi này và tự phong mình làm giám đốc.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đang điều tra ông Lê Tùng Vân về tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn đang làm rõ thêm 2 tội danh khác gồm: lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân và tội loạn luân.

Theo bà T., trong thời gian sinh sống tại đây, bà đã chứng kiến nhiều hành vi, việc làm sai trái nên đã làm đơn tố cáo ông Lê Tùng Vân có hành vi "hiếp dâm trẻ" và "hành hung trẻ cô nhi". Bà L.T.T. khẳng định trong phóng sự: "Đây là câu chuyện có thật. Tôi là người thật việc thật và tôi có trách nhiệm nói ra sự thật".

Ngoài ra, chưa dừng lại đó, một vài đứa trẻ từng sinh sống tại đây phải chịu cảnh đầy thiếu thốn, vô cùng tồi tàn, điều kiện cơ sở vật chất lụp xụp mặc dù thu hút được rất nhiều nhà hảo tâm đến ủng hộ. Những đứa trẻ trong trại bị chia thành nhóm học tập và nhóm làm việc. "Nói là nói vậy thôi chứ học hành gì đâu anh. Thầy cô không có, nhà cửa còn chưa ra hồn, lấy đâu ra trường lớp...".

Còn nhóm làm việc sẽ phải đi chợ, thu nhặt đầu cá đem về xay nhỏ để nuôi cá trê trong những ao ở "trại", còn người già không làm việc nặng được thì nấu ăn, giặt giũ. Đáng chú ý hơn hết, ở đây còn có hiện tượng đánh đập, xích chân trẻ em những khi vi phạm kỷ luật. Thậm chí ông Vân còn trói các em treo lên trần nhà rồi cho một số người trong trại, mỗi người đánh vài roi.

Như vậy, những thông tin về việc Lê Tùng Vân có dấu hiệu bạo hành trẻ em không phải là không có căn cứ xác thực.

Người từng được ông Lê Tùng Vân mời về dạy các trẻ ở trại mồ côi và chứng kiến các hành vi sai trái của những người tại nơi đây - Ảnh: Chụp màn hình

Vào thời điểm nổ ra những lùm xùm liên quan đến "Tịnh thất Bồng lai", trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin tố cáo các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định, lừa đảo, quan hệ với trẻ vị thành niên bị bệnh tâm thần... và các hoạt động phức tạp khác của ông Lê Tùng Vân.

Sau đó, khi Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM vào cuộc cũng xác định cơ sở này hoạt động không hợp pháp, có nhiều sai phạm như không đăng ký tạm trú, không làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định, có dấu hiệu trục lợi bất chính từ các nhà hảo tâm... nên đến tháng 7/2007 đã quyết định đóng cửa cơ sở này.

Khi trại dưỡng lão cô nhi Thánh Đức bị đóng cửa, đến năm 2015, ông Vân rủ được bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hoán chuyển nhà mình thành nơi nuôi trẻ mồ côi và làm từ thiện, từ đó, họ lập ra "Tịnh Thất Bồng Lai" mà không hề xin phép chính quyền.

Về cơ bản, "Tịnh thất Bồng lai" hoạt động cũng giống như Trại dưỡng lão cô nhi Thánh Đức. Thậm chí, còn hoạt động mạnh mẽ hơn và tinh vi hơn khi "lợi dụng" cả truyền thông và mạng xã hội để câu kéo các nhà hảo tâm. Đến năm 2018, nhiều góc khuất của cơ sở này làn lượt bị bóc trần.

Hiện Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ những sai phạm ư