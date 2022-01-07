Vụ 'Tịnh thất Bồng Lai': Tạm giữ khẩn cấp ông Lê Tùng Vân và một số người có liên quan để phục vụ công tác điều tra

Ông Lê Tùng Vân đang bị tạm giữ để điều tra về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân và tội loạn luân.

Mới đây, sau quyết định khởi tố vụ án liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai (nay là Thiền am bên bờ vũ trụ) về hành vi lợi dụng tôn giáo, từ thiện để trục lợi, theo VTV đưa tin, hiện cơ quan chức năng đã có quyết định tạm giữ khẩn cấp ông Lê Tùng Vân (sinh năm 1932, hộ khẩu thường trú tại Phường 10, Quận 6, TP.HCM) cùng một số người sinh sống tại tịnh thất.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đang điều tra ông Lê Tùng Vân về tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn đang làm rõ thêm 2 tội danh khác gồm: lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân và tội loạn luân.

Cơ quan chức năng quyết định tạm giữ khẩn cấp ông Lê Tùng Vân và một số thành viên trong Tịnh thất bồng lai để phục vụ điều tra - Ảnh: Internet

Sau khi lấy lời khai từ một số người có liên quan đến nơi tự xưng "Thiền am bên bờ vũ trụ", cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục làm rõ dấu hiệu phạm tội cụ thể của từng cá nhân.

Bước đầu xác minh, ông Vân gắn mác tu hành nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường, đồng thời có cuộc sống và mối quan hệ khá phức tạp với một số người trong nơi tự xưng "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Ông cùng đệ tử đã sử dụng mạng xã hội đưa nhiều thông tin về các em đang sinh hoạt tại đây, cho rằng đây là các em cơ nhỡ, không nơi nương tựa và thiền am đang cố gắng nuôi trẻ mồ côi thành ngôi sao. Nhiều cá nhân trong và ngoài nước liên tục hỗ trợ tiền cho cơ sở này song thực chất là ông Vân nhằm mục đích trục lợi cá nhân.

Trước mắt cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can Lê Tùng Vân tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

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