Xôn xao giấy kết quả giám định ADN của Lê Tùng Vân và những người sống trong Tịnh thất Bồng Lai: Là cha ruột của 11 người, đáng chú ý người nhỏ nhất chỉ sinh năm 2018?

Xã hội 05/01/2022 20:02

Ảnh chụp giấy giám định ADN này hiện chưa được xác thực, tuy nhiên vẫn đang được nhiều người lan truyền trên mạng xã hội.

Mới đây, những ồn ào về Tịnh Thất Bồng Lai bỗng tăng độ nóng hơn bao giờ hết khi sáng 4/1, lực lượng chức năng đã xuống tận Tịnh thất để điều tra, làm rõ những hành vi bị tố cáo tại nơi đây trong thời gian qua. Liên quan đến vụ việc này, chiều 5/1, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền thêm hình ảnh giấy kết quả giám định ADN được cho là của ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Thiền Am bên bờ vũ trụ (trước là Tịnh thất Bồng Lai) với những người sống tại nơi đây.

Xôn xao giấy kết quả giám định ADN của Lê Tùng Vân và những người sống trong Tịnh thất Bồng Lai: Là cha ruột của 11 người, đáng chú ý người nhỏ nhất chỉ sinh năm 2018? - Ảnh 1
Ông Lê Tùng Vân và những đứa trẻ ở Thiền Am được cho là mồ côi, cơ nhỡ - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên tờ giấy cho thấy, ông Lê Tùng Vân là cha ruột của 11 người. Hiện, những người này vẫn đang sống tại Thiền Am, trong đó người con lớn nhất sinh năm 1990 và người nhỏ nhất sinh năm 2018.

Tuy nhiên, hình ảnh chụp tờ giấy giám định kết quả ADN này vẫn chưa được xác thực nhưng hiện vẫn đang thu hút rất nhiều lượt chia sẻ và bàn luận của cư dân mạng.

Xôn xao giấy kết quả giám định ADN của Lê Tùng Vân và những người sống trong Tịnh thất Bồng Lai: Là cha ruột của 11 người, đáng chú ý người nhỏ nhất chỉ sinh năm 2018? - Ảnh 2
Ảnh chụp giấy kết quả giám định ADN được cho là của ông Lê Tùng Vân đang gây xôn xao trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 5/1/2022, một nguồn tin cho hay: Ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai bị cơ quan chức năng khởi tố 3 tội danh gồm: tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân.

Cũng theo nguồn tin trên, từ tháng 11/2021, công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã vào cuộc, điều tra hành vi lừa đảo tại cơ sở thờ tự này. Chia sẻ với báo Pháp luật TP.HCM rằng: "Kết quả giám định ADN xác định ông Vân có hành vi loạn luân. Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Vân".

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Trang cá nhân của những người "chủ chốt" cũng như kênh YouTube của Tịnh Thất Bồng Lai vẫn được cập nhật thông tin và hình ảnh.

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