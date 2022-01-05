Trước khi bị khởi tố về tội loạn luân, Tịnh Thất Bồng Lai vẫn ca ngợi nhau 'nuôi cả đàn con 9 đứa khôn ngoan tài giỏi'

Xã hội 05/01/2022 19:45

Trang cá nhân của những người "chủ chốt" cũng như kênh YouTube của Tịnh Thất Bồng Lai vẫn được cập nhật thông tin và hình ảnh.

Theo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 5/1/2022, một nguồn tin cho hay, cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án liên quan đến “Tịnh thất Bồng Lai” và khởi tố cùng lúc ba tội danh. Theo đó, ông Lê Tùng Vân bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân và tội loạn luân.

Theo nguồn tin, từ tháng 11/2021, công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã vào cuộc, điều tra hành vi lừa đảo tại cơ sở thờ tự này. “Kết quả giám định ADN xác định ông Vân có hành vi loạn luân. Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Vân”- nguồn tin cho hay.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý bị can Vân và những người liên quan.

Trước khi bị khởi tố về tội loạn luân, Tịnh Thất Bồng Lai vẫn ca ngợi nhau 'nuôi cả đàn con 9 đứa khôn ngoan tài giỏi' - Ảnh 1
Trang cá nhân của Nhất Nguyên vẫn tích cực hoạt động vài giờ trước khi tịnh thất bị khởi tố - Ảnh: Chụp màn hình

 

Trước đó theo điều tra của cơ quan chức năng, thực tế, đa số trẻ sống ở Tịnh Thất Bồng Lai đều có mẹ ruột sống cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ. Hộ bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú.

Thời gian qua, nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đặc biệt, nhóm người tại “Tịnh thất Bồng Lai” đã sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khác nhau, đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tố cáo các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định, lừa đảo và các hoạt động phức tạp của ông Lê Tùng Vân.

Trước khi bị khởi tố về tội loạn luân, Tịnh Thất Bồng Lai vẫn ca ngợi nhau 'nuôi cả đàn con 9 đứa khôn ngoan tài giỏi' - Ảnh 2
Nhị Nguyên vẫn đáp trả cư dân mạng khi bị bình luận công kích - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, 9 giờ sáng ngày 4/1, công an tỉnh Long An đã xuống Tịnh Thất Bồng Lai để làm việc. Điều đáng nói, trước đó ít giờ, những người sống tại đây vẫn cập nhật ảnh và các thông tin của mình lên mạng xã hội. Đêm 3/1, Nhất Nguyên khoe ảnh của hai phụ nữ trẻ sống tại tịnh thất và kêu gọi người hâm mộ theo dõi trang cá nhân hai cô này. Nhất Nguyên đã dành những lời khen ngợi cho những người tại tịnh thất vì đã "nuôi dưỡng một đàn con nít 9 đứa được ấm no khôn ngoan tài giỏi lễ phép".

Trước đó, nhiều cư dân mạng đã vào trang cá nhân của những người sống tại Tịnh Thất Bồng Lai "tấn công" bằng những lời đồn thổi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những "tu sĩ" ở đây như Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương đều "đốp chát" với dân mạng, ngụ ý phủ nhận những cáo buộc.

Trên kênh YouTube chính, khuya ngày 3/1, các "tu sĩ" tại đây vẫn cập nhật đều đặn các hoạt động của các bé được cho là trẻ mồ côi, cơ nhỡ sống tại đây. Hiện vụ việc của Tịnh thất Bồng Lai vẫn đang gây nhiều sự chú ý dư luận.  

SỐC: Kết quả giám định ADN của ông Lê Tùng Vân trùng với ADN của một số trẻ được nuôi dưỡng trong Tịnh Thất Bồng Lai

SỐC: Kết quả giám định ADN của ông Lê Tùng Vân trùng với ADN của một số trẻ được nuôi dưỡng trong Tịnh Thất Bồng Lai

Mới đây, ông Lê Tùng Vân người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" đã bị khởi tố 3 tội danh gồm: Tội lừa đảo, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân. Một cán bộ Công an tỉnh Long An đã tiết lộ một số chi tiết về vụ việc.

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