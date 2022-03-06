Quảng Nam: Hai cha con chết đuối thương tâm khi đi đánh cá

Xã hội 06/03/2022 08:35

Vào tối ngày 5/3, UBND huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết 2 cha con tử vong thương tâm do đuối nước.

Theo chia sẻ thông tin từ báo VOV, UBND huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến 2 cha con tử vong thương tâm. Cụ thể, hai nạn nhân được xác định là 2 cha con ông P.Th. (69 tuổi) và anh P.T.T. (31 tuổi) cùng trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Thông tin ban đầu cho biết 2 cha con ông Th. chèo ghe đánh cá tại một hồ nước ở thôn Châu Xuân, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình. Đến chiều tối chưa về nhà, gia đình không liên lạc được nên tổ chức tìm kiếm. Song, gia đình và người dân địa phương phát hiện tại vị trí hồ nước ở thôn Châu Xuân, xã Bình Định Nam có 2 xe máy nhưng không tìm thấy người nên báo cáo chính quyền địa phương.

tai nan duoi nuoc
Thi thể 2 cha con được trục vớt lên bờ - Ảnh: Người Lao Động

 

Đến tối ngày 5/3, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình - Ông Võ Văn Hùng cho biết cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể 2 nạn nhân là 2 cha con ông P.Th. và anh P.T.T.

 

Ông Võ Văn Hùng chhia sẻ: "Có thể bị lật ghe dẫn đến đuối nước. Ông Th. biết bơi, nhưng con ông thì không biết bơi nên nhiều khả năng là khi con bị rơi xuống nước thì ông Th. nhảy xuống cứu. Hiện trường cho thấy ông đưa con vào gần tới bờ rồi thì chân bị mắc vào lưới đánh cá nên không bơi được nữa. Khi vớt thi thể ông Th. lên thì chân vẫn bị mắc trong lưới".

Hiện tại, thi thể 2 nạn nhân xấu số đã được đưa về gia đình.

Bên cạnh đó, báo Người Lao Động đưa tin, cũng trong chiều cùng ngày ở Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam liên tiếp tiếp nhận 2 trường hợp bị đuối nước. Tuy nhiên, cả 2 nạn nhân đều không qua khỏi. Trong đó, một thanh niên 25 tuổi bị đuối nước tại khu vực hố Giang Thơm (xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành). Nạn nhân còn lại là một học sinh 13 tuổi, bị đuối nước tại khu vực Biển Rạng (xã Tam Quang, huyện Núi Thành).

Xông mũi họng phòng COVID-19, bé trai 6 tháng tuổi bị bỏng dẫn đến nhiễm trùng máu

Xông mũi họng phòng COVID-19, bé trai 6 tháng tuổi bị bỏng dẫn đến nhiễm trùng máu

Bé trai 6 tháng tuổi được người nhà bế để xông mũi họng. Song, cháu bé không may bị nước sôi đổ vào chân, bỏng toàn bộ mu bàn chân trái dẫn đến nhiễm trùng máu.

Xem thêm
Từ khóa:   tan nạn đuối nước Quảng Nam sự việc thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số