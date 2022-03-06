Vào tối ngày 5/3, UBND huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết 2 cha con tử vong thương tâm do đuối nước.

Theo chia sẻ thông tin từ báo VOV, UBND huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến 2 cha con tử vong thương tâm. Cụ thể, hai nạn nhân được xác định là 2 cha con ông P.Th. (69 tuổi) và anh P.T.T. (31 tuổi) cùng trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Thông tin ban đầu cho biết 2 cha con ông Th. chèo ghe đánh cá tại một hồ nước ở thôn Châu Xuân, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình. Đến chiều tối chưa về nhà, gia đình không liên lạc được nên tổ chức tìm kiếm. Song, gia đình và người dân địa phương phát hiện tại vị trí hồ nước ở thôn Châu Xuân, xã Bình Định Nam có 2 xe máy nhưng không tìm thấy người nên báo cáo chính quyền địa phương.

Thi thể 2 cha con được trục vớt lên bờ - Ảnh: Người Lao Động

Đến tối ngày 5/3, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình - Ông Võ Văn Hùng cho biết cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể 2 nạn nhân là 2 cha con ông P.Th. và anh P.T.T.

Ông Võ Văn Hùng chhia sẻ: "Có thể bị lật ghe dẫn đến đuối nước. Ông Th. biết bơi, nhưng con ông thì không biết bơi nên nhiều khả năng là khi con bị rơi xuống nước thì ông Th. nhảy xuống cứu. Hiện trường cho thấy ông đưa con vào gần tới bờ rồi thì chân bị mắc vào lưới đánh cá nên không bơi được nữa. Khi vớt thi thể ông Th. lên thì chân vẫn bị mắc trong lưới".

Hiện tại, thi thể 2 nạn nhân xấu số đã được đưa về gia đình.

Bên cạnh đó, báo Người Lao Động đưa tin, cũng trong chiều cùng ngày ở Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam liên tiếp tiếp nhận 2 trường hợp bị đuối nước. Tuy nhiên, cả 2 nạn nhân đều không qua khỏi. Trong đó, một thanh niên 25 tuổi bị đuối nước tại khu vực hố Giang Thơm (xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành). Nạn nhân còn lại là một học sinh 13 tuổi, bị đuối nước tại khu vực Biển Rạng (xã Tam Quang, huyện Núi Thành).

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