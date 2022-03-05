Ấm lòng với câu chuyện bà cụ 70 tuổi nhặt ve chai kiếm sống vẫn nhất quyết gửi lại tiền chủ nhà

Xã hội 05/03/2022 21:01

Sau khi nhặt những vỏ lon trước cửa một căn nhà, bà cụ sau đó đã quay lại gửi tiền cho gia chủ dù cho trước đó không có ai ở nhà.

Thời gian gần đây, MXH được dịp xôn xao với một đoạn clip được lan truyền chóng mặt có nội dung một bà cụ nhặt ve chai nhưng lại mang trái tim giàu lòng nhân văn. Theo đó, video quay lại thời khắc lúc 6 giờ 40 ngày 4/3, bà cụ này sau khi nhặt một số vỏ lon ở trước cửa nhà đã rút một ít tiền trong túi của mình ra rồi đặt lại trước cửa căn nhà này.

ve chai 1
Bà cụ nhặt ve chai trước nhà anh Hùng - Ảnh: VietNamNet

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút được nhiều sự chú ý từ phía cư dân mạng. Nhiều người đã bày tỏ sự kính trọng đến hành động của bà lão này và gửi những lời chúc sức khỏe đến cho bà.

Theo VietNamNet, chủ nhân của đoạn clip này là anh Nguyễn Quốc Hùng, ngụ tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, video gốc cũng được cắt ra từ camera an ninh của gia đình anh. Anh Hùng cho biết, sáng ngày 4/3, con trai anh sau khi chơi đùa cùng các bạn về thì có cầm theo 7.000 đồng tiền lẻ về đưa cho anh, sau đó anh có kiểm tra lại camera trước nhà thì phát hiện ra một bà cụ sau khi nhặt ve chai đã để lại số tiền này trước cửa nhà anh.

ve chai 2
Anh Hùng sau khi kiểm tra lại camera trước nhà thì phát hiện ra một bà cụ sau khi nhặt ve chai đã để lại số tiền này trước cửa nhà anh - Ảnh minh họa: Internet

Bà cụ này khoảng 70 tuổi vốn thường xuyên nhặt ve chai trước nhà anh Hùng, trước đây anh thường cho bà cụ số tiền đồng nát mà bà thu được từ các vỏ lon trước nhà anh vì thấy bà tội nghiệp. Trước hành động lần này của cụ bà, anh đã rất cảm động và khâm phục nên đã quyết định chia sẻ rộng rãi lên MXH để nhiều người cùng được biết.

"Tôi cũng mới gặp cụ một vài lần, hành động của cụ bà khiến tôi rất cảm động, vì vậy tôi đã chia sẻ lên mạng xã hội để lan tỏa hành động đẹp đó của cụ. Không ngờ, clip đã thu hút rất nhiều người và ngày hôm nay tôi nhận được rất nhiều lời hỏi thăm và chia sẻ từ bạn bè." - Anh Hùng nói với VietNamNet.

CHÍNH THỨC: Từ 7/3, học sinh 300 trường ở Hà Nội chuyển sang học trực tuyến

CHÍNH THỨC: Từ 7/3, học sinh 300 trường ở Hà Nội chuyển sang học trực tuyến

Với 326 đơn vị xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch ở mức độ 3, đồng nghĩa sẽ có thêm khoảng gần 300 đơn vị trường học sẽ phải chuyển sang dạy trực tuyến kể từ đầu tuần sau (7/3).

Xem thêm
Từ khóa:   ve chai bà cụ nhặt ve chai hành động cao đẹp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số