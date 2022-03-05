Ấm lòng với câu chuyện bà cụ 70 tuổi nhặt ve chai kiếm sống vẫn nhất quyết gửi lại tiền chủ nhà

Sau khi nhặt những vỏ lon trước cửa một căn nhà, bà cụ sau đó đã quay lại gửi tiền cho gia chủ dù cho trước đó không có ai ở nhà.

Thời gian gần đây, MXH được dịp xôn xao với một đoạn clip được lan truyền chóng mặt có nội dung một bà cụ nhặt ve chai nhưng lại mang trái tim giàu lòng nhân văn. Theo đó, video quay lại thời khắc lúc 6 giờ 40 ngày 4/3, bà cụ này sau khi nhặt một số vỏ lon ở trước cửa nhà đã rút một ít tiền trong túi của mình ra rồi đặt lại trước cửa căn nhà này.

Bà cụ nhặt ve chai trước nhà anh Hùng - Ảnh: VietNamNet

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút được nhiều sự chú ý từ phía cư dân mạng. Nhiều người đã bày tỏ sự kính trọng đến hành động của bà lão này và gửi những lời chúc sức khỏe đến cho bà.

Theo VietNamNet, chủ nhân của đoạn clip này là anh Nguyễn Quốc Hùng, ngụ tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, video gốc cũng được cắt ra từ camera an ninh của gia đình anh. Anh Hùng cho biết, sáng ngày 4/3, con trai anh sau khi chơi đùa cùng các bạn về thì có cầm theo 7.000 đồng tiền lẻ về đưa cho anh, sau đó anh có kiểm tra lại camera trước nhà thì phát hiện ra một bà cụ sau khi nhặt ve chai đã để lại số tiền này trước cửa nhà anh.

Anh Hùng sau khi kiểm tra lại camera trước nhà thì phát hiện ra một bà cụ sau khi nhặt ve chai đã để lại số tiền này trước cửa nhà anh - Ảnh minh họa: Internet

Bà cụ này khoảng 70 tuổi vốn thường xuyên nhặt ve chai trước nhà anh Hùng, trước đây anh thường cho bà cụ số tiền đồng nát mà bà thu được từ các vỏ lon trước nhà anh vì thấy bà tội nghiệp. Trước hành động lần này của cụ bà, anh đã rất cảm động và khâm phục nên đã quyết định chia sẻ rộng rãi lên MXH để nhiều người cùng được biết.

"Tôi cũng mới gặp cụ một vài lần, hành động của cụ bà khiến tôi rất cảm động, vì vậy tôi đã chia sẻ lên mạng xã hội để lan tỏa hành động đẹp đó của cụ. Không ngờ, clip đã thu hút rất nhiều người và ngày hôm nay tôi nhận được rất nhiều lời hỏi thăm và chia sẻ từ bạn bè." - Anh Hùng nói với VietNamNet.

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