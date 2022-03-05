500 người Việt tại Ukraine chuẩn bị được đón về bằng 2 chuyến bay

Xã hội 05/03/2022 20:27

Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cho biết sắp tới sẽ có tới 2 chuyến bay đón người Việt từ Ukraine trở về nước.

Theo Thanh Niên, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) thông tin, các cơ quan chức năng hiện dự kiến trước 2 chuyến bay đón công dân Việt trở về từ Ukraine trong khuôn khổ thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh về việc sơ tán công dân Việt cùng người thân trở về nước.

Cụ thể, chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN88 của hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ khởi hành vào ngày 7/3. Dự kiến, chuyến bay này sẽ chở theo 283 công dân Việt trở về từ Bucharest (thuộc Romania) hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào trưa ngày 8/3.

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Hai chuyến bay này đều phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch - Ảnh: Dân Trí

Chuyến bay còn lại mang số hiệu QH9066 thuộc hãng hàng không Bamboo Airways sẽ cất cánh vào ngày 9/3 và trở về sân bay Nội Bài lại vào khoảng 2 giờ sáng ngày 10/3. Chuyến bay này sẽ chở theo 270 người Việt cùng gia đình về nước từ Warsaw (Ba Lan).

Về vấn đề an toàn dịch bệnh, Chính phủ cho phép hành khách trên hai chuyến bay này sẽ xét nghiệm Covid-19 sau khi máy bay hạ cánh tại Việt Nam thay vì test PCR trước khi lên máy bay trên cơ sở nhân đạo. Ngoài ra, các hành khách này sẽ phải tuân theo các biện pháp y tế sau khi nhập cảnh theo sự chỉ đạo từ Bộ Y tế.

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