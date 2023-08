Một cô gái hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 4, tỉnh Bình Dương vì đã nhảy xuống từ lầu 5 một quán karaoke, nghi bị ép "tiếp khách".

Theo Tiền Phong, Bệnh viện Quân y 4 (tỉnh Bình Dương) đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ vào chiều ngày 5/3 trong tình trạng bị thương nặng. Sau đó, cô đã được chuyển đến một bệnh viện tại TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Theo đó, bệnh nhân nữ này tên là B.T.K, sinh năm 2000, quê quán An Giang. Cô kể lại, trước đó có xin việc thông qua một người trên mạng xã hội và bị lừa đến quán karaoke ở phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương.

Cô gái đang cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Tiền Phong

Sau khi đến quán karaoke, K. bị chủ quán ép đi "tiếp khách". Khi thấy K. không đồng ý, chủ quán này yêu cầu K. trả lại số tiền 8 triệu đồng đã đưa cho môi giới từ trước. Tuy nhiên, do K. không có tiền nên đã bị chủ quán nhốt trên lầu 5.

K. bị nhốt một mình nên đâm ra sợ hãi, vì muốn trốn thoát nên cô đã nhảy xuống đường từ cửa sổ căn phòng. Sau đó, K. được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu. Công an Thành phố Dĩ An cho biết sẽ phối hợp các đơn vị, cá nhân liên quan xác minh, làm rõ vụ việc này.

Một "hiệp sĩ đường phố" chuyên bắt cướp tại Bình Dương cho hay, anh đã nhận được lời cầu cứu từ gia đình cô gái nhưng khi đang tìm cách giúp đỡ thì sự việc trên đã xảy ra.

