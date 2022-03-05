Hà Nội: Thu giữ gần 10 tấn sụn gà, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Xã hội 05/03/2022 13:31

Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ gần 10 tấn nội tạng đông lạnh không rõ nguồn gốc tại kho hàng ở xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai (Hà Nội).

Theo báo Hà Nội mới đưa tin, chiều 4/3, tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra kho thực phẩm tại Bãi Thanh Giang Ngoài, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai (Hà Nội), do bà Hà Thị B. (sinh năm 1965; ở thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội) làm chủ.

Hà Nội: Thu giữ gần 10 tấn sụn gà, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc - Ảnh 1
Gần 10 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng phát hiện trong kho đông lạnh - Ảnh: Hà Nội mới

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho đông lạnh của cơ sở kinh doanh thực phẩm này chứa khoảng gần chục tấn sụn gà, chân gà, dạ dày động vật,… không rõ nguồn gốc được ép, đóng trong bao giấy và bao tải.

Làm việc với lực lượng chức năng, bà Hà Thị B. không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số sụn gà, chân gà và dạ dày,… trên. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm của bà B. để tiếp tục xác minh và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

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Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số hàng trên không đủ điều kiện lưu hành trên thị trường.

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