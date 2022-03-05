CHÍNH THỨC: Từ 7/3, học sinh 300 trường ở Hà Nội chuyển sang học trực tuyến

Với 326 đơn vị xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch ở mức độ 3, đồng nghĩa sẽ có thêm khoảng gần 300 đơn vị trường học sẽ phải chuyển sang dạy trực tuyến kể từ đầu tuần sau (7/3).

Theo nguồn tin từ Sức khỏe và Đời sống, theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất của UBND TP. Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố có 326 xã, phường, thị trấn thuộc vùng cam, tăng gấp hơn 4 lần tuần trước. Số đơn vị đạt vùng xanh, vùng vàng cũng giảm mạnh so với tuần trước đó.

Với 326 đơn vị xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch ở mức độ 3, đồng nghĩa sẽ có thêm khoảng gần 300 đơn vị trường học sẽ phải chuyển sang dạy trực tuyến kể từ đầu tuần sau (7/3).

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo nguồn tin từ VietNamNet, UBND TP.Hà Nội vừa có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP (cập nhật 9h ngày 4/3).

So với tuần trước, Hà Nội hiện có 66 xã, phường, thị trấn cấp độ 1 (giảm 217 xã, phường); 187 xã, phường cấp độ 2 (giảm 35); 326 xã phường cấp độ 3 (tăng 252); không có địa bàn nào cấp độ 4.

Trong tuần qua có 326 xã, phường, thị trấn dịch diễn biến phức tạp, đánh giá cấp độ dịch từ mức cấp độ 3 trở lên như sau: Ba Đình 7 đơn vị, Ba Vì 12 đơn vị, Bắc Từ Liêm 9 đơn vị, Cầu Giấy 3 đơn vị, Chương Mỹ 19 đơn vị, Đan Phượng 10 đơn vị, Đông Anh 18 đơn vị, Đống Đa 6 đơn vị, Gia Lâm 7 đơn vị, Hà Đông 5 đơn vị, Hai Bà Trưng 10 đơn vị, Hoài Đức 13 đơn vị, Hoàn Kiếm 13 đơn vị, Hoàng Mai 9 đơn vị, Long Biên 10 đơn vị, Mê Linh 12 đơn vị, Mỹ Đức 3 đơn vị, Nam Từ Liêm 8 đơn vị, Phú Xuyên 11 đơn vị, Phúc Thọ 12 đơn vị, Quốc Oai 15 đơn vị, Sóc Sơn 21 đơn vị, Sơn Tây 10 đơn vị, Tây Hồ 3 đơn vị, Thạch Thất 15 đơn vị, Thanh Oai 13 đơn vị, Thanh Trì 11 đơn vị, Thanh Xuân 7 đơn vị, Thường Tín 19 đơn vị, Ứng Hòa 15 đơn vị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chinh-thuc-tu-7-3-hoc-sinh-300-truong-o-ha-noi-chuyen-sang-hoc-truc-tuyen-453763.html