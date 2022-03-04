Bé trai 6 tháng tuổi được người nhà bế để xông mũi họng. Song, cháu bé không may bị nước sôi đổ vào chân, bỏng toàn bộ mu bàn chân trái dẫn đến nhiễm trùng máu.

Theo chia sẻ thông tin từ VTV News, Đơn vị Bỏng - Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bé trai G.B (6 tháng tuổi, trú tại Hà Nội) trong tình trạng sốt cao, nhiễm trùng huyết. Cụ thể, chị H. - mẹ của bé trai 6 tháng tuổi cho biết, nhà hàng xóm gần nhà có người bị nhiễm COVID-19 và trong gia đình có người thường xuyên phải đi làm tiếp xúc bên ngoài, lo sợ con và cả nhà bị nhiễm COVID-19 nên gia đình đã tự mua máy xông về xông mũi họng hàng ngày. Đến tối ngày 20/2, trong lúc người nhà bế bé đứng xông mũi họng, không may chân bé đá vào máy xông làm nước sôi từ máy xông đổ vào chân của bé. Sau tai nạn, bé quấy khóc nhiều, bỏng toàn bộ mu bàn chân trái. Người nhà đã tự sơ cứu cho bé bằng cách xả nước lạnh lên chân, trong quá trình xả nước do chân bé đeo tất nên người nhà đã tháo tất làm toàn bộ vùng da mu bàn chân trái bị lột ra ngoài. Sau đó, bé được đưa đến bệnh viện địa phương điều trị và ngày 22/2, bé được chuyển đến Đơn vị Bỏng, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Các bác sĩ xác định bé bị bỏng độ ba, mu bàn chân trái xử trí không đúng cách dẫn đến nhiễm trùng máu - Ảnh: VTV News Bên cạnh đó, theo Vietnamnet đưa tin, các bác sĩ xác định trẻ bị bỏng độ III mu bàn chân trái nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết. Hiện sức khoẻ trẻ đang dần ổn định. Bác sĩ CKII- Phùng Công Sáng – Phó trưởng khoa Chỉnh hình, kiêm phụ trách đơn vị bỏng, Bệnh viện Nhi Trung ương, bỏng là một trong những tai nạn thường gặp trong sinh hoạt hàng ngày. Theo BS Sáng, bỏng ở trẻ em, dù diện tích nhỏ nhưng nếu điều trị không tốt thì việc nhiễm trùng vùng bỏng hoàn toàn có thể xảy ra, nguy cơ dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn máu. Do lớp da trẻ em có những đặc điểm khác người lớn như mỏng hơn, sức chịu nhiệt kém nên khi bị bỏng mức độ sẽ nặng, sâu hơn người lớn, thậm chí gây tổn thương tận cơ, xương, mạch máu, thần kinh, nên nguy cơ nhiễm trùng vùng bỏng cũng cao hơn người lớn.

Hiện sức khoẻ trẻ đang dần ổn định - Ảnh: VNExpress Các bác sĩ khuyến cáo không nên lạm dụng xông hơi, không xông trực tiếp vào người trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 30 tháng tuổi. Trẻ nhỏ hiểu biết còn non dại, ham nghịch, vì vậy trong khi xông phòng ở cần trông nom trẻ cẩn thận, không được để trẻ chạy chơi một mình. Nếu có sử dụng máy xông, nên sử dụng các loại máy phun sương khép kín, đặt ở vị trí chắc chắn, vị trí trẻ không thể với tới được, không nên sử dụng nồi xông nước nóng. Ngoài ra, nhà có trẻ nhỏ, khi xông phòng ở, không nên sử dụng tinh dầu có nồng độ đậm đặc. Khi phát hiện trẻ bị bỏng, cần xử trí kịp thời và đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa để điều trị.

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