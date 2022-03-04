Sau biến cố hôn nhân, cuộc sống hiện tại của người đàn ông đầu tiên mang thai thế nào?

Xã hội 04/03/2022 14:10

Hiện tại, niềm vui đã lại ngập tràn trong tổ ấm nhỏ của Minh Khang và Minh Anh.

Minh Khang (26 tuổi, quê Đồng Tháp) được biết đến với tên gọi "Người đàn ông Việt Nam đầu tiên mang thai" ở Việt Nam từng gây xôn xao dư luận vào năm 2020. Được biết, anh là người chuyển giới từ nữ sang nam. Năm 2017, anh kết hôn với bà xã Minh Anh (tên thật là Đặng Khắc Nguyên, quê gốc Cần Thơ) là người chuyển giới từ nam thành nữ.

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Cặp đôi xuất hiện trên một chương trình truyền hình dành cho cặp đôi LGBT - Ảnh: Cắt từ clip

Sau 3 năm kết hôn, Minh Khang bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng. Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, anh từng tâm sự: "Nhiều người nghĩ đơn giản rằng Khang là vẫn con gái, vẫn mang bộ phận sinh dục nữ thì việc mang thai là bình thường chứ chẳng có gì to tát, lớn lao cả.

Nhưng thực sự những người đó họ không hiểu được vấn đề, rằng khi sử dụng hormone thì toàn bộ cơ thể và nội tiết tố trong người Khang đã hoàn toàn thay đổi. Theo lời bác sĩ thông báo với Khang thì tỷ lệ hormone nam trong người Khang chiếm đến 80%, còn nội tiết tố nữ chỉ còn 20%.. 

Khi mang thai, việc nuôi dưỡng bào thai hoàn toàn dựa vào nội tiết tố nữ nên việc Khang có thai đã rất khó, việc duy trì được bào thai đến ngày sinh nở lại càng khó hơn. Nhưng vì mong muốn có được một đứa con của chính hai vợ chồng, nên Khang có động lực để vượt qua, giữ được em bé".

Sau biến cố hôn nhân, cuộc sống hiện tại của người đàn ông đầu tiên mang thai thế nào? - Ảnh 2
Cặp đôi từng quyết định 'đường ai nấy đi' vì mâu thuẫn trong cuộc sống rồi sau đó lại tái hợp - Ảnh: FBNV

Đến tháng 5/2020, Khang sinh một bé gái bằng phương pháp sinh thường và đặt tên là Đặng Ngọc Thiên An, tên thân mật ở nhà là Chuột. Nếu ai theo dõi cặp đôi này, có thể biết, một giai đoạn trước đây, cặp đôi gặp nhiều bất đồng trong cuộc sống hôn nhân nên đã quyết định "đường ai nấy bước". Điều này khiến nhiều người tiếc nuối. Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian sau, cả hai đã ngồi lại nói chuyện, tháo gỡ khúc mắc và trở về bên nhau, cùng chăm sóc cho con gái. Hiện tại, niềm vui đã lại ngập tràn trong tổ ấm nhỏ của Minh Khang và Minh Anh.

Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên đăng tải rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Cả hai vẫn duy trì công việc nhận quảng cáo, chụp hình, đi diễn, kinh doanh online và có nguồn thu nhập ổn định. Gia đình nhà Chuột còn làm một kênh Youtube để chia sẻ với những ai quan tâm về cuộc sống của mình. Minh Khang tâm sự, anh và bà xã luôn cố gắng hết sức làm việc để mong sao có thể đem lại cho con gái một cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp hơn hiện tại. 

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