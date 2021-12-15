Cao Bằng: Bé gái 13 tuổi mang thai và sinh thường tại nhà, sót rau sau sinh suýt chết

Xã hội 15/12/2021 17:10

Mới 13 tuổi đã mang thai, đến ngày sinh bé được mẹ tự đỡ tại nhà. Hệ quả sau nhiều ngày vẫn ra máu âm đạo gây thiếu máu nặng phải truyền máu gấp.

Theo VTV đưa tin, đêm 14/12, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận bệnh nhân G.T.M (13 tuổi) trú tại xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm được chuyển tuyến từ Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm trong tình trạng mệt, da xanh niêm mạc nhợt nhạt, sau khi sinh vẫn ra máu âm đạo. Theo đó, người nhà cho biết, bệnh nhân sinh thường, được mẹ tự đỡ đẻ tại nhà. Tuy nhiên, sau nhiều ngày vẫn ra máu âm đạo, đau nhiều bụng dưới mới được đưa đến viện điều trị.

Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân được chẩn đoán: Sót rau sau đẻ/ Thiếu máu nặng sau đẻ thường ngày thứ 16. Vì vậy, bệnh nhân được chỉ định truyền máu, tăng co, cầm máu. Do tình trạng khẩn cấp, nguồn máu trữ của bệnh viện đang tạm hết, gia đình lại ở xa, một điều dưỡng Khoa Cấp cứu trong ca trực đêm đã hiến 1 đơn vị máu nhóm B để truyền cấp cứu cho bệnh nhân.

Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực, kiểm soát nhiễm trùng, dinh dưỡng, nâng cao thể trạng.

Cao Bằng: Bé gái 13 tuổi mang thai và sinh thường tại nhà, sót rau sau sinh suýt chết - Ảnh 1
Sản phụ nhí được truyền 1 đơn vị máu từ các y bác sĩ trong tua trực BV Cao Bằng đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin của Vietnamnet, qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, trẻ vị thành niên, cơ thể vẫn chưa hoàn thiện đặc biệt là cơ quan sinh sản. Việc mang thai và tự sinh thường tại nhà có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm, gây chấn thương đường sinh dục, sót rau, mất máu nặng, nhiễm trùng tiềm ẩn hoặc nhiễm khuẩn huyết...

Vì thế, khi mang thai, sinh con hãy đến cơ sở y tế để được chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Sau sinh nếu có những dấu hiệu bất thường đừng chần chừ mà hãy đi khám ngay để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây nên những bất thường này. Đừng xem nhẹ các bất thường sau sinh vì nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm, thậm chí có thể đe doạ sức khoẻ và tính mạng của người mẹ.

Theo số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), hàng năm có khoảng 16 triệu em gái tuổi từ 15-19 sinh con và cứ 10 trẻ vị thành niên (VTN) thuộc nhóm này thì có 9 VTN đã lập gia đình. Đáng lưu tâm là các biến chứng khi mang thai và khi sinh tiếp tục là những nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong cho các em gái tuổi từ 15-19 ở các nước có thu nhập thấp và thu nhập trung bình.

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