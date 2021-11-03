Bé gái 15 tuổi sinh con nghi bị xâm hại ở Nghệ An: Lởi kể xót xa từ người mẹ

Xã hội 03/11/2021 16:09

Gia đình đã có đơn trình báo cơ quan chức năng làm rõ việc cô gái 15 tuổi này nghi bị xâm hại dẫn đến sinh con.

Theo Pháp luật Plus đưa tin, ngày 3/11, chính quyền xã Nam Anh (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết, gia đình em N.T.T.N. (SN 2006, trú xã Nam Anh) đã có đơn trình báo cơ quan chức năng làm rõ việc thiếu nữ 15 tuổi nghi bị xâm hại dẫn đến sinh con.

Trước đó, vào cuối tháng 6/2021, bà N.T.V. (trú xã Nam Anh) phát hiện con gái mình là em N. có nhiều dấu hiệu bất thường nên đưa đến bệnh viện kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ cho biết, em N. đã mang thai được 5 tháng.

Mới đây, em N. sinh hạ được một bé trai. Tuy nhiên, do sinh non, thiếu tháng nên cháu bé chỉ nặng hơn 1,4 kg, phải nằm lồng kính một thời gian, hiện đã được gia đình đưa về chăm sóc. Được biết, em N. không được nhanh nhẹn như bạn bè cùng trang lứa. Học đến lớp 7, em N. nghỉ học ở nhà phụ cha mẹ đưa đón 2 em đi học.

Bé gái 15 tuổi sinh con nghi bị xâm hại ở Nghệ An: Lởi kể xót xa từ người mẹ - Ảnh 1
Cháu N. sinh con chỉ mới 15 tuổi - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Trao đổi với báo Đất Việt về sự việc trên, mẹ em N. tâm sự: "Trước đó do chu kỳ kinh nguyệt của N. không đều nên tôi cũng không biết việc cháu mang thai từ sớm. Đến tháng 9 vừa qua, cháu N. sinh non một bé trai và hiện cháu được bà ngoại chăm sóc".

Bên cạnh, một cán bộ phụ nữ xã (nơi gia đình cháu N. sinh sống) cũng thông tin: "Sau khi sinh con xong, cháu N. ở cùng bà ngoại. Mẹ cháu làm việc ở công ty xong đều về thăm cháu, tối lại lên ngủ cùng. Bố N. làm nghề sửa xe nên cuộc sống gia đình cháu cũng không quá khó khăn.

N. nhận thức chậm hơn các bạn khác một chút chứ không có vấn đề gì. Đến khi cháu N. sinh con xong gia đình cháu cũng giấu và bảo cháu đi mổ ruột thừa. Hiện công an đã vào cuộc điều tra làm rõ xem ai là người khiến cháu mang thai".

Cũng theo cán bộ phụ nữ này thông tin, gần đây có thông tin cho rằng cháu bị mấy thanh niên trong xã làm cháu có bầu. Những gia đình thanh niên này cũng đã tới gia đình cháu để ý kiến đưa con của N. đi xét nghiệm ADN. Nếu cháu bé là con cháu của họ thì họ sẽ đón về nuôi dưỡng, chăm sóc. Tuy nhiên, đề nghị này không được gia đình cháu N. đồng ý.

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