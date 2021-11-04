Bé gái 15 tuổi sinh con nghi bị xâm hại ở Nghệ An: Hoàn thiện hồ sơ làm chế độ bảo trợ cho bé

Xã hội 04/11/2021 09:53

Cháu bé 15 tuổi có dấu hiệu bị thiểu năng trí tuệ và đã bị xâm hại đến sinh con.

Theo Người Lao động đưa tin, ngày 3/11, chính quyền xã Nam Anh (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết, gia đình em N.T.T.N. (SN 2006, trú xã Nam Anh) đã có đơn trình báo cơ quan chức năng làm rõ việc thiếu nữ 15 tuổi này nghi bị xâm hại dẫn đến sinh con.

Theo thông tin của GiadinhNet, chiều 3/11, ông Nguyễn Xuân Dũng – Trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc và có hỗ trợ ban đầu cho bé N. (SN 2006, trú xã Nam Anh, huyện Nam Đàn). Ngoài ra, Phòng đã hướng dẫn gia đình phối hợp với chính quyền xã để làm chế độ bảo trợ xã hội cho bé gái. Hiện, sức khỏe của 2 mẹ con đã ổn định tuy nhiên cháu vẫn chưa chịu trò chuyện.

Bé gái 15 tuổi sinh con nghi bị xâm hại ở Nghệ An: Hoàn thiện hồ sơ làm chế độ bảo trợ cho bé - Ảnh 1
Bé gái bị xâm hại dẫn đến mang bầu, sinh con - ẢNH: GiadinhNet

Được biết, giữa tháng 9/2021, cháu N. sinh non một bé trai chỉ nặng 1,4 kg. Trước đó, cuối tháng 6/2021, thấy con gái có biểu hiện bất thường, người mẹ đưa con đi khám và bất ngờ khi biết con mình mang thai tháng thứ 5. Người mẹ gặng hỏi sự tình nhưng cháu bé ấp úng, không trả lời.

Cháu N. không được nhanh nhẹn có dấu hiệu thiểu năng trí tuệ. Học đến lớp 7 thì cháu nghỉ học. Mẹ cháu N. làm công nhân ở TP. Vinh, bố thì làm nghề sửa xe máy.

Liên quan đến sự việc này, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

Bé gái 15 tuổi sinh con nghi bị xâm hại ở Nghệ An: Lởi kể xót xa từ người mẹ

Bé gái 15 tuổi sinh con nghi bị xâm hại ở Nghệ An: Lởi kể xót xa từ người mẹ

Gia đình đã có đơn trình báo cơ quan chức năng làm rõ việc cô gái 15 tuổi này nghi bị xâm hại dẫn đến sinh con.

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