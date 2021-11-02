Xót xa bé gái 15 tuổi cầu cứu người bán nước tố hành vi xâm hại của cha ruột

Xã hội 02/11/2021 09:34

Lợi dụng lúc chị H. đi làm và cháu Huyền còn nhỏ, không có khả năng chống cự, Dần đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với chính con ruột của mình.

Theo Dân Trí đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hữu Dần (SN 1974, ở Ba Đình, Hà Nội) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo cáo trạng, dù đã có vợ và 3 con nhưng từ năm 2001, Nguyễn Hữu Dần vẫn có quan hệ tình cảm với chị T.T.H. (SN 1980, quê Hưng Yên). Hai người sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Quá trình chung sống, chị H. sinh được 2 con gái, trong đó có cháu Huyền (tên bị hại đã được thay đổi; SN 2006). Sau khi sinh cháu Huyền, chị H. thấy Dần chưa ly hôn vợ nên không sống với Dần như trước.

Đến năm 2015, Dần ly hôn với vợ, quay lại sống với chị H. và cháu Huyền tại khu vực chợ Long Biên (Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội).

Tuy nhiên, lợi dụng lúc chị H. đi làm và cháu Huyền còn nhỏ, không có khả năng chống cự, Dần đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với chính con ruột của mình.

Xót xa bé gái 15 tuổi cầu cứu người bán nước tố hành vi xâm hại của cha ruột - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin của Pháp luật Việt Nam, theo cáo buộc, Dần kéo bé gái nằm sát mình, sau đó sàm sỡ bộ phận nhạy cảm của bé. Huyền tỉnh dậy kêu lên: “Sao bố lại làm thế, con mà”. Tuy nhiên, Dần dùng tay bịt miệng để cháu Huyền rồi khống chế, xâm hại bé gái mặc nạn nhân vùng vẫy phản kháng.

Hơn 2 tháng sau, tối 14/6, Dần cùng chị H. và cháu Huyền ăn cơm ở phòng trọ. Quá trình ăn cơm, thấy con gái mặc hở hang, gã đàn ông lại nảy sinh ý định đồi bại. Đợi "vợ hờ" đi làm, Dần tiếp tục xâm hại cháu Huyền.

Sau đó, cháu ra quán nước nói với chủ quán về hành vi của cha đẻ. Chủ quán đã nhờ vị khách đưa Huyền đến công an phường trình báo sự việc.

Theo kết luận giám định AND, cháu Huyền là con gái ruột của Dần. Cơ quan chức năng xác định Dần đã 2 lần xâm hại cháu.

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