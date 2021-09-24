Phẫn nộ: Gã bệnh hoạn lẻn vào trường tiểu học xâm hại 3 bé gái

Xã hội 24/09/2021 09:29

Lợi dụng lúc vắng vẻ, người đàn ông lẻn vào trường tiểu học để xâm hại tình dục ba bé gái.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, VKSND TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Lê Ngọc T. (36 tuổi, trú tại Thanh Hóa) về hai tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Tùng là bị can trong vụ xâm hại tình dục hàng loạt nữ học sinh Trường tiểu học Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội), từng gây chấn động dư luận hồi cuối năm 2020.

Theo cáo trạng, T. vốn là lao động tự do, thuê trọ trên phố Định Công. Chiều 16/12/2020, T. uống rượu ở gần khu vực Trường tiểu học Định Công. Khi đi qua trường, bị can nảy sinh ý định lẻn vào xâm hại tình dục các cháu nữ học sinh.

Phẫn nộ: Gã bệnh hoạn lẻn vào trường tiểu học xâm hại 3 bé gái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện hành vi phạm tội, T. đi vào khu vực sân sau của trường. Nhìn thấy cháu A (sinh năm 2010) đang ra lấy xe đạp để đi về, T. liền đi đến phía sau, giữ tay cháu T. đồng thời giở trò dâm ô cháu bé.

Do sợ hãi, cháu A hét lên và bỏ chạy. Tùng tiếp tục quay ra thực hiện hành vi dâm ô với cháu B (sinh năm 2010), khiến cháu hoảng sợ bỏ chạy.

Chưa dừng lại, T. đi vào nhà vệ sinh của Trường tiểu học Định Công. Tại đây, T. gặp cháu C (sinh năm 2014) đang đi ra. Hắn liền ôm và kéo cháu C vào trong nhà vệ sinh nữ thực hiện hành vi hiếp dâm.

Lúc này, một giáo viên của Trường tiểu học Định Công phát hiện vụ việc nên hô hoán mọi người. Lực lượng bảo vệ cùng nhân viên Trường tiểu học Định Công khống chế, dẫn giải T. đến cơ quan công an.

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