MỚI: Sở GD-ĐT Hà Nội đề xuất cho học sinh khối đầu cấp và cuối cấp ở 'vùng xanh' trở lại trường

Lấy thí dụ tỉnh Hà Nam trong ngày hôm nay đã tạm ngừng toàn bộ việc học tập trực tiếp ở trường vì phát hiện hàng chục học sinh và giáo viên dương tính với SARS-CoV-2, ông Cương cho rằng tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên không thể nóng vội.

Thông tin trên Dân trí sáng 23/9 về kế hoạch cho học sinh Hà Nội trở lại trường , ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội cho biết: "Việc học sinh trở lại trường là mong muốn không chỉ của cá nhân tôi mà của cả ngành giáo dục Hà Nội. Hiện học sinh đang phải học online, nhất là cấp tiểu học, quả thật rất vất vả nhưng chúng ta cũng phải tính đến thành quả chống dịch mà Thành phố Hà Nội đã thực hiện trong thời gian qua để có cân nhắc phù hợp và an toàn chống dịch", ông Cương nói.

Chia sẻ thêm với nguồn tin trên, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho biết, đơn vị này đã lên nhiều kịch bản, trong đó có việc cho học sinh một số khối lớp đầu cấp và cuối cấp như: khối 6,9,12, ở "vùng xanh" quay trở lại trường học.

"Mặc dù Hà Nội đã có 96,1% giáo viên được tiêm vắc xin nhưng học sinh dưới 18 tuổi chưa được tiêm nên rất nguy hiểm", ông Cương chia sẻ.

"Chúng tôi đã đề xuất lên UBND TP Hà Nội các phương án. Các phương án này trước hết đảm bảo an toàn với học sinh nhưng vẫn bảo vệ được thành quả chống dịch của thành phố trong thời gian qua. Đồng thời, ngành giáo dục Hà Nội cũng sẽ có tính toán hỗ trợ học phí năm học này cho học sinh theo cơ chế đặc thù của địa phương", báo Dân trí dẫn lời ông Cuông.

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Cũng theo tờ bào trên, trước đó, ngày 20/9, thông tin với báo chí về tình hình chống dịch Covid-19 trên địa bàn trong thời gian tới, lãnh đạo TP Hà Nội cho rằng, sẽ cho học sinh trở lại trường vào tháng 11 sau khi tiêm phủ mũi 2 vắc xin cho người dân. Điều này gây tranh cãi trong dư luận bởi lẽ hiện nay, Hà Nội có nhiều "vùng xanh" khống chế dịch tốt, rất lâu chưa có ca F0. Nếu tất cả các địa phương "đồng phục" nghỉ học đến tháng 11 sẽ thiệt thòi cho học sinh.

Trong một diễn biến liên quan, vừa qua, trong tờ trình gửi HĐND, UBND TP Hà Nội đã dự thảo quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, UBND TP Hà Nội nêu rõ quy định thực hiện mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên (không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao), các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Mức thu học phí dự kiến năm học 2021 - 2022 - Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, đối với trường hợp học sinh đến trường học theo hình thức trực tiếp, mức thu học phí năm học 2021-2022 dự kiến được giữ nguyên như năm học 2020-2021 đối với từng cấp học và từng khu vực.

Đối với trường hợp học trực tuyến (học online), mức thu học phí dự kiến bằng 75% mức thu học phí theo hình thức trực tiếp, tương ứng theo từng vùng, từng cấp học.

Còn đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, năm học 2021-2022, mức thu học phí thực hiện theo quy định tại Nghị quyết của HĐND TP dự kiến tiếp tục giữ nguyên như mức trần học phí của năm học 2020-2021.

Các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (trừ dịch vụ do Nhà nước định giá) bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý, có trách nhiệm công khai, giải trình với người học và xã hội về mức thu học phí, giá các dịch vụ do mình quyết định.