Thủ tướng Chính phủ: Học sinh vùng xanh có thể đến trường trở lại và có giải pháp phù hợp

Xã hội 24/09/2021 08:17

Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; hoàn thiện và khẩn trương ban hành hướng dẫn tiêm cho trẻ em.

Theo thông tin của Tiền Phong, sáng 23/9, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Y tế cho biết, trong 7 ngày qua ghi nhận 73.253 trường hợp mắc mới, giảm 10,6% so với tuần trước đó. Số tử vong trong tuần cũng giảm 15,8% so với tuần trước đó. Tại 23 địa phương thực hiện giãn cách, tình hình dịch đang từng bước được kiểm soát; số ca mắc trong 7 ngày gần đây giảm 10,7% so với 7 ngày trước.

Tại cuộc họp, Thủ tướng chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra một số điểm còn hạn chế như tốc độ xét nghiệm vẫn chậm hơn tốc độ lây lan ở một số địa phương.

Công tác hỗ trợ an sinh xã hội cơ bản tốt nhưng có nơi vẫn chưa bao quát hết toàn bộ các đối tượng cần hỗ trợ.

Một số nơi, có lúc còn lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với diễn biến dịch bệnh, nhất là tại một số địa phương bắt đầu nới lỏng sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Thủ tướng nói: “Vừa qua, ở một số địa phương, đêm Trung thu, người dân đổ ra đường quá đông, nguy cơ lây nhiễm cao. Thực hiện Chỉ thị 15 như thế là không đúng, cần rút kinh nghiệm vấn đề này. Chúng ta phải luôn nhắc nhở vì vẫn còn tình trạng chủ quan khi chưa có dịch bùng phát”.

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Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh: TTXVN

Bên cạnh, Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; hoàn thiện và khẩn trương ban hành hướng dẫn tiêm cho trẻ em.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc đi học linh hoạt, những nơi an toàn, đã chuyển sang vùng xanh có thể đi học bình thường và có giải pháp phù hợp.

Đồng thời, Thủ tướng cho hay, vắc-xin vẫn còn khan hiếm cả trên thế giới, vì vậy phải lưu ý sử dụng thông minh hơn nữa, bảo đảm các địa bàn, đối tượng được ưu tiên. Đặc biệt phải chú ý đối tượng trên 50 tuổi, các lực lượng tuyến đầu, công nhân trong các khu công nghiệp… Bởi trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 cho thấy, đối tượng rủi ro nhất là những người trên 50 tuổi, khi có đến 85% số ca tử vong thuộc đối tượng này.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải phối hợp chặt chẽ để vừa phòng chống dịch tốt, vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, từng bước nới lỏng và tập trung phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Khẩn trương thống nhất các ứng dụng (app) phục vụ phòng chống dịch thành một app thống nhất, tránh phiền hà cho người dân. Ngoài ra, phải đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong tổ chức thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch, nhất là mua sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc-xin, thuốc điều trị.

MỚI: Sở GD-ĐT Hà Nội đề xuất cho học sinh khối đầu cấp và cuối cấp ở 'vùng xanh' trở lại trường

MỚI: Sở GD-ĐT Hà Nội đề xuất cho học sinh khối đầu cấp và cuối cấp ở 'vùng xanh' trở lại trường

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội cho biết, đơn vị này đã lên nhiều kịch bản, trong đó có việc cho học sinh một số khối lớp đầu cấp và cuối cấp như: khối 6,9,12, ở 'vùng xanh' quay trở lại trường học.

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