Thủ tướng Chính phủ: Học sinh vùng xanh có thể đến trường trở lại và có giải pháp phù hợp

Theo thông tin của Tiền Phong, sáng 23/9, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Y tế cho biết, trong 7 ngày qua ghi nhận 73.253 trường hợp mắc mới, giảm 10,6% so với tuần trước đó. Số tử vong trong tuần cũng giảm 15,8% so với tuần trước đó. Tại 23 địa phương thực hiện giãn cách, tình hình dịch đang từng bước được kiểm soát; số ca mắc trong 7 ngày gần đây giảm 10,7% so với 7 ngày trước.

Tại cuộc họp, Thủ tướng chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra một số điểm còn hạn chế như tốc độ xét nghiệm vẫn chậm hơn tốc độ lây lan ở một số địa phương.