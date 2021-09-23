Từ 0h ngày 23/9, Hà Tĩnh cho học sinh mầm non trở lại trường trong tình hình mới của dịch Covid-19

Chiều 22/9, ông Lê Ngọc Châu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký ban hành văn bản cho phép triển khai lại một số hoạt động trong tình hình mới của dịch COVID-19.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, cụ thể, từ 0h ngày 23/9, Hà Tĩnh cho phép hoạt động trở lại dạy học và ăn bán trú đối với bậc học mầm non. Các dịch vụ nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, đồ uống, giải khát; quán/điểm ăn uống vỉa hè; phòng tập gym, bi da, yoga được hoạt động theo nguyên tắc không quá 50% công suất, không quá 30 người trong cùng thời điểm và chỉ được hoạt động đến 21h.

Dịch vụ cắt tóc, gội đầu, làm móng tay/móng chân, cơ sở thẩm mỹ/spa hoạt động theo nguyên tắc không quá 50% công suất của mỗi cơ sở và chỉ được hoạt động đến 21h.

Các tuyến xe buýt nội tỉnh mỗi chuyến xe chở không quá 50% chỗ ngồi/lượt; bắt buộc đo thân nhiệt hành khách, tuyệt đối không cho hành khách có dấu hiệu ho, sốt, khó thở lên xe; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại.

Ngoại trừ hoạt động dạy học, các dịch vụ khác yêu cầu các cơ sở kinh doanh/dịch vụ phải đăng ký công suất hoạt động và cam kết với UBND phường, xã, thị trấn; ghi tên, địa chỉ, số điện thoại và quét mã QR xác nhận đi/đến đối với khách hàng; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Các nhà hàng, quán ăn được mở lại nhưng không quá 50% công suất - Ảnh: Tuổi trẻ

Đối với các hoạt động, dịch vụ như đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, mừng thọ, mừng nhà mới, gặp mặt tiếp tục hạn chế. Nếu tổ chức thì số lượng tham gia không quá 30 người và yêu cầu phải đăng ký và cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với ban cán sự thôn, xóm, tổ dân phố.

Các hoạt động tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng được tổ chức không quá 30 người tham gia và phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19…

Tiếp tục tạm dừng các hoạt động như trung tâm hội nghị, tiệc cưới; rạp chiếu phim, dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, xông hơi, massage; các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập Internet công cộng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-0h-ngay-23-9-ha-tinh-cho-hoc-sinh-mam-non-tro-lai-truong-trong-tinh-hinh-moi-cua-dich-covid-19-426350.html