Không chỉ bị mẹ đẻ bạo hành đến thâm tím khắp cơ thể, bé B. còn nhiều lần bị cha dượng đe dọa, xâm hại.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, chiều 7/10, sau một ngày xét xử kín, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh T. (31 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) 19 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Cùng vụ án, bị cáo Hoàng Thị Thu H. (34 tuổi) cũng bị tuyên phạt ba năm tù về tội hành hạ con.

Cụ thể, theo cáo trạng ban đầu, H. ly hôn chồng và thuê nhà sống cùng ba người con, trong đó có bé gái H.H.B (12 tuổi). Trong thời gian sinh sống cùng các con, H. nhiều lần ngược đãi, hành hạ cháu B. bằng việc dùng tay hoặc các vật dụng như ống nhựa, gậy gỗ, dây điện,... để đánh đập. Không chỉ vậy, người phụ nữ này cũng thường xuyên bỏ bê, không chăm sóc các con của mình.

Tháng 5/2020, H. cùng các con đến thuê nhà ở quận Hà Đông. Thời gian này, H. có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với Phạm Thanh T. và có một con chung. Tuy nhiên, T. lại không thương các con của H., còn tìm cách xâm hại cháu B. mỗi khi H. vắng nhà.

Bị cáo Phạm Thanh Tùng - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Cáo trạng xác định từ tháng 5/2020 đến ngày 19/1/2021, lợi dụng những lúc H. không có nhà, T. đã ép cháu B. quan hệ tình dục với mình. Nếu nạn nhân không đồng ý, T. sẽ đe dọa, đánh đập, ép bé gái phải làm theo. Hậu quả, T. đã chín lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu B. tại nhiều địa điểm khác nhau.

Cuối tháng 1/2021, bác ruột của B. biết chuyện nên đã đón cháu và em trai về nhà chăm sóc. Sau đó, người bác này cùng cha đẻ cháu đến công an trình báo sự việc.

Về phía Hoàng Thị Thu H., do đang nuôi con nhỏ nên quá trình điều tra bị cáo được tại ngoại. Ngoài ra, H. còn đang bị xem xét xử lý trong một vụ án khác về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Truy tố mẹ đẻ và 'người tình' bạo hành, xâm hại bé gái 12 tuổi nhiều lần Đe dọa, hiếp dâm nhiều lần con gái 12 tuổi của người tình, Phạm Thanh T. (Hà Nội) bị cơ quan tố tụng truy tố, chuyển hồ sơ sang toà án xét xử.

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