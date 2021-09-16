Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, gã đàn ông cho cháu H.A 500 nghìn đồng rồi rời đi.

Theo báo Công An TP.HCM đưa tin, ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đang tạm giữ Trần Hoàng A. (SN 1982, ngụ xã Phú Quới) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Nạn nhân là bé gái M.T.H.A (SN 2007) sống lang thang. Khi em thấy quán cà phê thuộc ấp Thạnh Hưng, xã Hòa Phú đóng cửa để phòng chống dịch nên đã tự ý vào quán này để ở.

Đến khoảng 23 giờ ngày 13/9, Trần Hoàng A. đến nhà người quen gần khu vực của quán cà phê thì thấy bé A. đang nằm trong quán nên đã đến tiếp xúc và nói chuyện.

Đối tượng Hoàng A. tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP.HCM

Sau đó, gã yêu rau xanh này đã có lời nói đe dọa, ép buộc quan hệ tình dục với em A. Khi thực hiện xong hành vi, Hoàng A. đã cho bé A. 500 ngàn đồng.

Tiếp nhận trình báo của nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ đã khẩn trương vào cuộc. Ngay sau đó, lực lượng đã xác định Hoàng A. là đối tượng gây ra vụ xâm hại trẻ em nói trên. Tại công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

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