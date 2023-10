Đối tượng có hành vi hiếp dâm và sát hại bé gái 5 tuổi ở Cà Mau vừa bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt giam nghi can Phạm Văn Đ. (48 tuổi, ngụ ấp 2, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) để điều tra về hành vi hiếp dâm và sát hại bé gái 5 tuổi.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, tối 17/8, sau khi nhậu xong, nghi can Phạm Văn Đ. đã đưa bé gái 5 tuổi ra ruộng lúa để thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thực hiện, Đ. dìm bé gái xuống mương đến tử vong, rồi kéo thi thể nạn nhân lên để ở ruộng lúa.

Đáng nói, nghi can Phạm Văn Đ. còn được xác định có quan hệ họ hàng, là bác họ của bé T. Đến sáng 18/8, Đ. ra khu vực bé gái nằm, định đào đất giấu thi thể, nhưng do thời điểm đó, có người đang phun thuốc lúa nên hắn không thực hiện được. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo báo Giao thông đưa tin, chiều 18/8, ông N.V.S. (SN 1984, ngụ ấp 2B, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời) đi bắt cá cạn trên phần đất ruộng ở ấp 2B, xã Khánh Bình Đông thì tá hỏa phát hiện thi thể bé gái nằm giữa đồng nên trình báo cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời xác định thi thể bé gái nói trên là bé L.T.M.T. (5 tuổi, ngụ ấp 2B, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời). Đồng thời, công an xác định nơi phát hiện thi thể cháu bé không phải là hiện trường xảy ra vụ việc.

