Người dân phát hiện xe đạp, dép của 3 em học sinh ở trên bờ nhưng không thầy người. Nghi có chuyện chẳng lành mọi người tìm kiếm thì phát hiện thi thể các em dưới đập.
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Theo Vietnamnet đưa tin, Lãnh đạo xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 em học sinh tử vong. Cụ thể, trước đó, khoảng 15h chiều 18/8, ba em học sinh là N.M.C (SN 2014), N.Đ.T (SN 2014), N.T.L (SN 2011, đều trú tại thôn Trung Ngọc, xã Gia Hanh) rủ nhau đi đạp xe đạp.
Tuy nhiên đến 18h30 phút cùng ngày, người dân phát hiện dép và xe đạp của ba em tại khu vực đập Cố Châu, thuộc thôn Hồng Tiên. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân địa phương đã xuống đập nước tìm kiếm thì phát hiện thi thể ba em học sinh tử vong dưới đập nước.
Theo thông của Gia đình.net, cháu N.T.L học lớp 5 còn N.Đ.T và N.M.C cùng học lớp 2 Trường Tiểu học Gia Hanh. Trong đó, T. và C. là anh em con chú con bác. Ngay khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương phối hợp với gia đình đến vớt thi thể các em để đưa về nhà an táng theo phong tục địa phương.