Người đàn ông đi bắt cá tá hỏa phát hiện thi thể bé gái 5 tuổi tử vong giữa đồng, chưa rõ nguyên nhân.
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Theo báo Giao thông đưa tin, sáng 21/8, UBND xã Khánh Bình Đông (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé gái 5 tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân. Qua điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 18/8, ông N.V.S. (SN 1984, ngụ ấp 2B, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời) đi bắt cá cạn trên phần đất ruộng của 1 hộ dân thì tá hỏa phát hiện thi thể bé gái nằm giữa đồng nên đã lập tức trình báo công an.
Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Khánh Bình Đông bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ việc. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, thi thể bé gái là L.T.M.T. (SN 2016, ngụ ấp 2B, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời) là con của ông L.V.T. (SN 1981) và bà N.C.H.
Ngay sau đó, Công an xã Khánh Bình Đông đã nhanh chóng báo cáo về Công an huyện Trần Văn Thời để điều tra, xác minh làm rõ cái chết của bé T.