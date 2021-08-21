Người đàn ông đi bắt cá tá hỏa phát hiện thi thể bé gái 5 tuổi tử vong giữa đồng, chưa rõ nguyên nhân.

Theo báo Giao thông đưa tin, sáng 21/8, UBND xã Khánh Bình Đông (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé gái 5 tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân. Qua điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 18/8, ông N.V.S. (SN 1984, ngụ ấp 2B, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời) đi bắt cá cạn trên phần đất ruộng của 1 hộ dân thì tá hỏa phát hiện thi thể bé gái nằm giữa đồng nên đã lập tức trình báo công an.

Bé gái 5 tuổi ở Cà Mau được phát hiện tử vong chưa rõ nguyên nhân - Ảnh: Báo Giao thông

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Khánh Bình Đông bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ việc. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, thi thể bé gái là L.T.M.T. (SN 2016, ngụ ấp 2B, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời) là con của ông L.V.T. (SN 1981) và bà N.C.H.

Ngay sau đó, Công an xã Khánh Bình Đông đã nhanh chóng báo cáo về Công an huyện Trần Văn Thời để điều tra, xác minh làm rõ cái chết của bé T.

Xảy ra cãi vã, chồng cầm dao chém chết vợ, lấy chăn trùm kín thi thể rồi đến cơ quan công an đầu thú Mâu thuẫn phát sinh trong lúc đang che chuồng vật nuôi cho khỏi bị mưa ướt, ông T. đã không kìm được nóng giận, cầm dao chém chết vợ sau đó đến công an đầu thú.

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